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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Сарагоса
Реал - Сарагоса: обзор матча 19 декабря 2009
Реал
19.12.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 15 тур
6 : 0
Завершен
Сарагоса
4'
Г. Игуаин
26'
Р. ван дер Ваарт
28'
Р. ван дер Ваарт
35'
Г. Игуаин
50'
К. Роналду
72'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Сарагоса
Замена
Н. Браулио
️️️️
Д. Пеннант
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 6:0!
К. Бензема
Замена
Эвертон
️️️️
Х. Арисменди
Замена
Х. Лопес
️️️️
А. Агилар
Замена
К. Бензема
️️️️
Марсело
Замена
Рауль
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
К. Диого
ГОЛ! 5:0!
К. Роналду
Желтая карточка
А. Эррера
ГОЛ! 4:0!
Г. Игуаин
ГОЛ! 3:0!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
С. Рамос
ГОЛ! 2:0!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
Марсело
Желтая карточка
Х. Паредес
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Марсело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЛЗ
0
Роберто Айяла
(К)
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
23
Леонардо Понцио
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
7
Анхель Лафита
ЛФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
7
Джермэйн Пеннант
РФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Сарагоса
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
14
Габи
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
26
Эвертон
ЦФ
3-2-3-2
12
Касильяс
24
Гарай
39
Альбиоль
93
Рамос
12
Марсело
5
Арбелоа
19
Диарра
9
Диарра
8
ван дер Ваарт
9
Игуаин
7
Роналду
4-3-3
22
Каррисо
2
Диого
0
Айяла
3
Павон
3
Паредес
23
Понцио
21
Эррера
21
Агилар
7
Пеннант
14
Арисменди
7
Лафита
8
ван дер Ваарт
23
Гранеро
23
Гранеро
8
ван дер Ваарт
12
Марсело
9
Бензема
9
Бензема
12
Марсело
9
Игуаин
7
Рауль
7
Рауль
9
Игуаин
21
Агилар
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
21
Агилар
7
Пеннант
85
Браулио
85
Браулио
7
Пеннант
14
Арисменди
26
Эвертон
26
Эвертон
14
Арисменди
Остались в запасе
Реал
Сарагоса
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
14
Габи
ЦП
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
Остались в запасе
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
14
Габи
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал - Сарагоса
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:55 (прямая)
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