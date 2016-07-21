Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
21.07.16 / 01.07.17
Без клуба
Свободный агент
01.03.16 / 21.07.16
Свободный агент
05.08.15 / 01.03.16
Без клуба
Свободный агент
06.03.13 / 01.07.13
Без клуба
Свободный агент
30.01.13 / 06.03.13
Свободный агент
26.10.12 / 30.01.13
Без клуба
Свободный агент
01.10.09 / 01.01.10
Без клуба
Свободный агент
01.07.09 / 01.10.09
Свободный агент
01.01.08 / 30.06.08
Аренда 200 тыс €
01.07.06 / 01.07.09
2,20 млн €
01.08.04 / 01.05.05
Аренда 600 тыс €
20.02.02 / 31.08.03
450 тыс €