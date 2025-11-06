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Пафос
Давид Луис
Новости
€ 175 тыс
Давид Луис - новости
Пафос
22 апреля 1987 (39), Диадема
#4 | Защитник
188 см | 82 кг
Бразилия | Португалия
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Фото
Российская синхронистка похвасталась лайком от любимого футболиста
2025.11.06 17:54
Фото
38-летний Давид Луис будет выступать в одной лиге с Кокориным
2025.08.03 22:03
Фото
Фанаты обсуждают резкое облысение победителя ЛЧ Давида Луиса
2025.04.22 09:02
4
Фото
37-летний Давид Луис нашел новый клуб
2025.01.21 14:26
1
35-летний Давид Луис намерен вернуться в Европу
2022.07.04 09:54
«Фламенго» вслед за Давидом Луисом намерен подписать 38-летнего Дани Алвеса
2021.09.17 16:09
1
Фото
Давид Луис подписал контракт с «Фламенго»
2021.09.11 23:25
Журналист Романо: Давид Луис подпишет двухлетний контракт с «Фламенго»
2021.09.10 20:15
Le10sport: Давид Луис отказал «Марселю» и планирует вернуться в Бразилию
2021.09.08 09:27
1
«Реал» может подписать Давида Луиса
2021.08.13 18:16
6
Давид Луис близок к подписанию контракта с новичком турецкой Суперлиги «Адана Демирспором»
2021.07.16 22:58
2
«Арсенал» объявил об уходе Давида Луиса, Эдегора, Себальоса и Райана
2021.06.03 17:59
Луис может перейти из «Арсенала» в «Интер» Майами
2021.05.15 09:21
«Арсенал» намерен продлить контракт с Луисом
2021.02.15 07:51
АПЛ. «Арсенал» вдевятером проиграл «Вулверхэмптону»
2021.02.02 22:59
2
Форвард «Вулверхэмптона» Хименес получил перелом черепа в матче с «Арсеналом». Игрока прооперировали
2020.11.30 13:49
2
Фото
Давид Луис и Кубо – в символической сборной недели в Лиге Европы
2020.10.23 15:20
Холдинг, Луис, Пепе – в старте «Арсенала»; Кабальеро, Джеймс, Зума сыграют у «Челси»
2020.08.01 18:47
1
За фолы Давида Луиса было назначено пять пенальти в сезоне. Это новый рекорд АПЛ
2020.07.27 14:39
2
Луис и еще три игрока продлили контракты с «Арсеналом»
2020.06.24 11:17
3
Давид Луис близок к подписанию нового контракта с «Арсеналом»
2020.06.23 22:54
2
Давид Луис – лидер сезона АПЛ по красным карточкам, фолам в своей штрафной и результативным ошибкам
2020.06.19 10:50
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал»; Луис допустил результативную ошибку, сфолил в своей штрафной и получил красную карточку
2020.06.18 00:19
5
Давид Луис за последние два сезона совершил 32 результативные ошибки. Он может покинуть «Арсенал» летом
2020.06.10 19:27
1
The Athletic: сезон Луиса стоил «Арсеналу» 24 миллионов
2020.05.31 15:58
2
Sky Sports: Луис может покинуть «Арсенал» летом
2020.05.27 21:14
Ляказетт, Луис и еще два игрока «Арсенала» получили выговор за нарушение режима изоляции
2020.04.23 13:45
Луис оба удаления за семь лет карьеры в АПЛ получил в матчах «Челси» – «Арсенал» на «Стэмфорде»
2020.01.22 06:11
Давид Луис – о критике: «Если взять мои цифры, мою статистику, я выиграл больше, чем другие»
2019.10.26 20:24
2
Эмери – о переходе Луиса: «Давид усилит «Арсенал»
2019.08.09 06:35
1
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