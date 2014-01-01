Эмери – о переходе Луиса: «Давид усилит «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал трансфер Давида Луиса из «Челси» в другой клуб из Лондона.

«Давид обладает огромным опытом, и я жду возможности поскорее поработать с ним вместе вновь. Он – известный футболист, способный усилить нашу оборону», – заявил испанский специалист.

Эмери уже работал с бразильцем в «ПСЖ», за который Луис выступал с 2014 по 2016 год.

С 2014 по 2016 год защитник выступал за «ПСЖ».

В составе «Челси» Давид сыграл в 248 матчах.

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