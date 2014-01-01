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    Эмери – о переходе Луиса: «Давид усилит «Арсенал»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал трансфер Давида Луиса из «Челси» в другой клуб из Лондона.

    «Давид обладает огромным опытом, и я жду возможности поскорее поработать с ним вместе вновь. Он – известный футболист, способный усилить нашу оборону», – заявил испанский специалист.

    Эмери уже работал с бразильцем в «ПСЖ», за который Луис выступал с 2014 по 2016 год.

    • С 2014 по 2016 год защитник выступал за «ПСЖ».
    • В составе «Челси» Давид сыграл в 248 матчах.

    Луис – о переходе в «Арсенал»: «Думаю, не многие игроки согласились бы на такое»

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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