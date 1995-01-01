Луис – о переходе в «Арсенал»: «Думаю, не многие игроки согласились бы на такое»

Защитник Давид Луис прокомментировал свой переход из «Челси» в «Арсенал».
«Это новый этап в моей жизни и карьере. Я рад, что буду играть за такой большой клуб. В детстве я смотрел матчи «Арсенала» с участием великих игроков прошлого. Теперь я хочу помочь команде сделать что-то значимое.
Мне всегда нравилось принимать вызовы. Я совсем не боюсь пробовать что-то новое. Думаю, не многие игроки согласились бы на такой переход. Они могут быть напуганы или что-то в этом роде. А я просто пытаюсь делать большие вещи в своей жизни», – сказал Луис.
- По информации журналиста BBC Дэвида Орнстейна, «Арсенал» заплатил за бразильца 8 миллионов фунтов (8,7 миллиона евро).
- 32-летний футболист заключил с лондонским клубом двухлетний контракт.
- В новой команде центрбек будет играть под 23-м номером.