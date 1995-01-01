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    Журналист BBC Орнстейн: «Арсенал» заплатит 33 миллиона за Луиса и Тирни

    «Арсенал» в ближайшие часы оформит два трансфера, сообщает журналист Дэвид Орнстейн.

    По его информации, игроками лондонской команды станут центральный защитник «Челси» Давид Луис и левый фулбек «Селтика» Киран Тирни.

    За бразильца столичный клуб заплатит 8 миллионов фунтов (8,7 миллиона евро), а за шотландца – 25 миллионов (27,2 миллиона евро).

    С Луисом «Арсенал» заключит двухлетний контракт, а с Тирни – соглашение, рассчитанное на пять сезонов.

    Сегодня, 8 августа, в Англии закрывается трансферное окно.

    Источник: Твиттер журналиста Дэвида Орнстейна

    Корреспондент BBC. Его аудитория в твиттере - 495 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 10:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +502

      GSmall 1 час назад

      Мало за Тирни просят.Он лямов 50 стоит

      0
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      Рейтинг: +403

      LMI 2 часа назад

      Как же все говено и пессимистично начиналось. Но все перевернулось. Если оформим и этих двоих - будет прекрасно

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