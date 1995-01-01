Журналист BBC Орнстейн: «Арсенал» заплатит 33 миллиона за Луиса и Тирни

«Арсенал» в ближайшие часы оформит два трансфера, сообщает журналист Дэвид Орнстейн.

По его информации, игроками лондонской команды станут центральный защитник «Челси» Давид Луис и левый фулбек «Селтика» Киран Тирни.

За бразильца столичный клуб заплатит 8 миллионов фунтов (8,7 миллиона евро), а за шотландца – 25 миллионов (27,2 миллиона евро).

С Луисом «Арсенал» заключит двухлетний контракт, а с Тирни – соглашение, рассчитанное на пять сезонов.

Сегодня, 8 августа, в Англии закрывается трансферное окно.