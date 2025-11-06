Российская синхронистка похвасталась лайком от любимого футболиста

Российская синхронистка Майя Гурбанбердиева получила лайк от Давида Луиса. Трехкратная чемпионка мира похвасталась этим в соцсетях.
«С 15 лет у меня есть любимый футболист, чья игровая футболка является моим талисманом на всех соревнования больше десяти лет. А сегодня я вижу это… Ничего глобального в моей жизни не произошло, но на душе так приятно», – написала Гурбанбердиева.
- Давид Луис – бывший игрок «Челси» и сборной Бразилии.
- Сейчас 38-летний защитник выступает за кипрский «Пафос».
Источник: «Бомбардир»