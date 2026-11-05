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Кипр. Первый дивизион
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Пафос
Давид Луис
Статистика
€ 175 тыс
Давид Луис - статистика
Пафос
22 апреля 1987 (39), Диадема
#4 | Защитник
188 см | 82 кг
Бразилия | Португалия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
1' - 90'
90'
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Был в запасе
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
1' - 90'
Лига конференций, 1 тур
Аталанта
3 : 1
15.10.2026
Пафос
1' - 37'
37'
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Анортосис
1 : 3
11.10.2026
Пафос
1' - 90'
56'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Пафос
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Пафос
3 : 3
13.08.2026
Зальцбург
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Зальцбург
1 : 0
06.08.2026
Пафос
1' - 90'
36'
Лига Европы, 2 раунд
Пафос
4 : 0
30.07.2026
Хайдук
1' - 120'
Лига Европы, 2 раунд
Хайдук
2 : 0
23.07.2026
Пафос
1' - 90'
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