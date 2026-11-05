Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2026/2027 Лига Европы 2026/2027 Лига конференций 2026/2027 Лига чемпионов 2026/2027 Бразилия. Серия А 2025 Кипр. Кубок 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Кубок Либертадорес 2025 Лига чемпионов 2025/2026 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2022 Клубный чемпионат мира 2022 Бразилия. Серия А 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Суперкубок Англии 2020 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Суперкубок Англии 2018 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Суперкубок Англии 2017 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Кубок Америки 2015 Лига чемпионов 2015/2016 Франция. Кубок 2015/2016 Франция. Кубок лиги 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Франция. Лига 1 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок УЕФА 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Кубок Лиги 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Суперкубок Англии 2012 Суперкубок УЕФА 2012 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Кубок Лиги 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Португалии 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Лига Чемпионов 2007/2008