«Реал» может подписать Давида Луиса

Какое же дно. Перес, что с тобой? Этот персонаж даже середняку АПЛ не нужен...
«Реал» проявляет интерес к бывшему центральному защитнику «Арсенала» Давиду Луису.
По информации журналиста Педру Алмейды, мадридский клуб ведет переговоры с агентом 34-летнего футболиста.
- Бразилец – свободный агент.
- Луис два сезона провел в «Арсенале», в его активе 4 гола и 1 ассист в 73 матчах.
- «Реал» этим летом покинули Серхио Рамос и Рафаэль Варан.
Источник: Твиттер Педру Алмейды
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