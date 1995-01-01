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    «Реал» может подписать Давида Луиса

    «Реал» проявляет интерес к бывшему центральному защитнику «Арсенала» Давиду Луису.

    По информации журналиста Педру Алмейды, мадридский клуб ведет переговоры с агентом 34-летнего футболиста.

    • Бразилец – свободный агент.
    • Луис два сезона провел в «Арсенале», в его активе 4 гола и 1 ассист в 73 матчах.
    • «Реал» этим летом покинули Серхио Рамос и Рафаэль Варан.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Педру Алмейды

    Португальский журналист и инсайдер. Аудитория в твиттере - 26,7 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +343

      Октавиус 32 минуты назад

      Какое же дно. Перес, что с тобой? Этот персонаж даже середняку АПЛ не нужен...

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      Рейтинг: +1270

      Psih86 42 минуты назад

      Вот это ваш вариант, сегодня Давид, а завтра и Заболотный не за горами :))). Смотришь через годик за выживания борятся, короли, что сказать :)))

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