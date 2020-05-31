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    The Athletic: сезон Луиса стоил «Арсеналу» 24 миллионов

    Американское издание The Athletic посчитало, во сколько «Арсеналу» обошелся сезон выступления за команду защитника Давида Луиса. Сумма составила 24 миллиона фунтов стерлингов.

    8 миллионов – сумма трансфера, выплаченная «Челси». 6 миллионов получили посредники. 10 миллионов – зарплата игрока за сезон.

    • Луис может покинуть «Арсенал» летом.
    • 33-летний бразилец стоит на рынке 12 миллионов евро.
    • «Арсенал» в АПЛ идет девятым.

    Источник: The Athletic

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    31.05.2020 15:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +813

      Play 8 часов назад

      А если ещё прибавить по миллиону за каждое очко, которое Арсенал потерял "благодаря" его ляпам в АПЛ и Лиге Европы, то и все 50 наберутся.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5061

      серега кашин 10 часов назад

      да нахрена такие игроки нужны, тем более что он мало пользы принес пользы арсеналу

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