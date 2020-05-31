The Athletic: сезон Луиса стоил «Арсеналу» 24 миллионов

А если ещё прибавить по миллиону за каждое очко, которое Арсенал потерял "благодаря" его ляпам в АПЛ и Лиге Европы, то и все 50 наберутся.
Американское издание The Athletic посчитало, во сколько «Арсеналу» обошелся сезон выступления за команду защитника Давида Луиса. Сумма составила 24 миллиона фунтов стерлингов.
8 миллионов – сумма трансфера, выплаченная «Челси». 6 миллионов получили посредники. 10 миллионов – зарплата игрока за сезон.
- Луис может покинуть «Арсенал» летом.
- 33-летний бразилец стоит на рынке 12 миллионов евро.
- «Арсенал» в АПЛ идет девятым.