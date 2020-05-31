The Athletic: сезон Луиса стоил «Арсеналу» 24 миллионов

Американское издание The Athletic посчитало, во сколько «Арсеналу» обошелся сезон выступления за команду защитника Давида Луиса. Сумма составила 24 миллиона фунтов стерлингов.

8 миллионов – сумма трансфера, выплаченная «Челси». 6 миллионов получили посредники. 10 миллионов – зарплата игрока за сезон.