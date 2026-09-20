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Аргентина. Примера
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Архентинос Хуниорс
Erik Godoy
Статистика
Erik Godoy - статистика
Архентинос Хуниорс
#4 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Росарио Сентраль
1 : 0
20.09.2026
Архентинос Хуниорс
Был в запасе
Аргентина. Примера, 9 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 1
13.09.2026
Химнасия
Был в запасе
Аргентина. Примера, 8 тур
Барракас Сентраль
0 : 0
08.09.2026
Архентинос Хуниорс
Был в запасе
Аргентина. Примера, 7 тур
Архентинос Хуниорс
2 : 1
30.08.2026
Альдосиви
Был в запасе
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2026
Аргентина. Примера 2025
Аргентина. Примера 2024
Копа Судамерикана 2024
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ванкувер Уайткепс
5
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 26 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 3
09.07.2022
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
03.07.2022
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Сиэтл
4 : 0
15.06.2022
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
05.06.2022
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Канзаc Сити
0 : 1
29.05.2022
Ванкувер Уайткепс
60' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
19.05.2022
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 3
15.05.2022
Сан-Хосе
1' - 90'
90'
5'
США. МЛС, 15 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
08.05.2022
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Остин
3 : 0
24.04.2022
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
4 : 0
26.02.2022
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
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