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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Ванкувер Уайткепс
Коламбус - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 26 февраля 2022
Коламбус
26.02.2022, суббота, 23:30
США. МЛС, 1 тур
4 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
8'
М. Берри
25'
Д. Этьенн
84'
Л. Диас
87'
Л. Зелараян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Ванкувер Уайткепс
Замена
J. Igbekeme
️️️️
D. Nagbe
90'
+3
Замена
А. Мэцан
️️️️
Д. Этьенн
90'
+3
88'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Р. Галд
ГОЛ! 4:0!
Л. Зелараян
87'
ГОЛ! 3:0!
Л. Диас
84'
Желтая карточка
Э. Моррис
79'
Замена
Г. Зардес
️️️️
М. Берри
73'
Замена
Э. Моррис
️️️️
Артур
69'
Замена
Л. Диас
️️️️
Y. Yeboah
69'
Желтая карточка
Д. Этьенн
65'
65'
Замена
П. Вите
️️️️
Д. Кайседо
57'
Замена
К. Гутьеррес
️️️️
Р. Тейберт
53'
Вторая желтая
Д. Нервински
46'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
М. Бальдисимо
Желтая карточка
Y. Yeboah
40'
26'
Желтая карточка
Д. Нервински
ГОЛ! 2:0!
Д. Этьенн
Пас отдал
Y. Yeboah
25'
22'
Желтая карточка
Д. Кайседо
ГОЛ! 1:0!
М. Берри
Пас отдал
Л. Зелараян
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Артур
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Ванкувер Уайткепс
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
12
Томас Хасал
ЦФ
25
Дейбер Кайседо
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
91
Джавайн Браун
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
2
Джейк Нервински
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
11
Луис Диас
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
4
Кристиан Гутьеррес
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
45
Педро Вите
ЦФ
3-5-1-1
89
Ром
31
Морейра
6
Менса
5
Дегенек
6
Артур
6
7
11
Этьенн
7
Сантуш
10
Зелараян
27
Берри
1-5
33
Блэкмон
31
Тейберт
4
Веселинович
2
Нервински
55
Бальдисимо
91
Браун
6
12
12
6
11
Этьенн
23
Мэцан
23
Мэцан
11
Этьенн
7
11
Диас
11
Диас
7
6
Артур
10
Моррис
10
Моррис
6
Артур
27
Берри
9
Зардес
9
Зардес
27
Берри
31
Тейберт
4
Гутьеррес
4
Гутьеррес
31
Тейберт
55
Бальдисимо
6
Берхальтер
6
Берхальтер
55
Бальдисимо
25
Галд
21
Рапозо
21
Рапозо
25
Галд
25
Кайседо
45
Вите
45
Вите
25
Кайседо
Остались в запасе
Коламбус
Ванкувер Уайткепс
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
Остались в запасе
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Коламбус - Ванкувер Уайткепс
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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