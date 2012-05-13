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Марко Кассетти
Статистика
Марко Кассетти - статистика
Завершил карьеру
29 мая 1977 (49)
#27 | Защитник
186 см | 82 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Италии 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Италии 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
7
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Чезена
2 : 3
13.05.2012
Рома
46' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
4 : 1
26.02.2012
Рома
57' - 82'
82'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1 : 0
19.02.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
3 : 0
04.12.2011
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
2 : 0
25.11.2011
Рома
81' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2 : 1
20.11.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Новара
0 : 2
05.11.2011
Рома
1' - 90'
12'
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
2 : 3
29.10.2011
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 1
26.10.2011
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Рома
1 : 0
23.10.2011
Палермо
1' - 90'
34'
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
2 : 1
16.10.2011
Рома
39' - 90'
77'
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
3 : 1
01.10.2011
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
0 : 1
25.09.2011
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
0 : 0
17.09.2011
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
1 : 2
11.09.2011
Кальяри
Был в запасе
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