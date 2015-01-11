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Лука Антонини
Статистика
Лука Антонини - статистика
Завершил карьеру
4 августа 1982 (44), Милан
#7 | Защитник
182 см | 72 кг
Италия
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Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Трофей Луиджи Берлускони 2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Кубок Берлускони 2011
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок РЖД 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
7
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
3 : 1
11.01.2015
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2 : 2
06.01.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
2 : 1
21.12.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
0 : 1
14.12.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
1 : 0
07.12.2014
Милан
84' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
0 : 3
30.11.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
1 : 1
24.11.2014
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 1
09.11.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 4
02.11.2014
Дженоа
1' - 59'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
1 : 0
29.10.2014
Ювентус
81' - 90'
90'
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
1 : 2
26.10.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1 : 1
20.10.2014
Эмполи
53' - 90'
70'
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
1 : 2
05.10.2014
Дженоа
4' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0 : 1
28.09.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
2 : 2
24.09.2014
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 0
21.09.2014
Лацио
1' - 60'
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