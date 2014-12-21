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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Дженоа
Торино - Дженоа: обзор матча 21 декабря 2014
Торино
21.12.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
52'
К. Глик
64'
К. Глик
42'
Я. Фальке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Дженоа
Замена
Д. Вивес
️️️️
А. Фарнеруд
83'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Амаури
68'
ГОЛ! 2:1!
К. Глик
Пас отдал
Э. Моретти
64'
61'
Замена
А. Иццо
️️️️
Д. Марчезе
Замена
Б. Перес
️️️️
К. Молинаро
60'
55'
Желтая карточка
Д. Марчезе
ГОЛ! 1:1!
К. Глик
Пас отдал
А. Фарнеруд
52'
48'
Замена
С. Де Майо
️️️️
А. Рози
46'
Замена
Л. Греко
️️️️
А. Бертолаччи
42'
ГОЛ! 0:1!
Я. Фальке
Пас отдал
А. Матри
36'
Желтая карточка
Т. Ринкон
33'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Желтая карточка
Э. Моретти
19'
15'
Желтая карточка
Я. Фальке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
11
Амаури
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Дженоа
40
Армандо Приско
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
28
Франко Муссис
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
3-2-3-2
1
Жилле
24
Моретти
15
Глик
52
Максимович
3
Молинаро
36
Дармиан
14
Гацци
7
Эль-Каддури
9
Фарнеруд
77
Мартинес
11
Амаури
3-2-3-1-1
16
Ламанна
8
Бурдиссо
13
Антонелли
20
Рози
14
Ронкалья
15
Марчезе
91
Бертолаччи
8
Ринкон
27
Стураро
44
Фальке
21
Матри
3
Молинаро
33
Перес
33
Перес
3
Молинаро
9
Фарнеруд
5
Вивес
5
Вивес
9
Фарнеруд
11
Амаури
27
Квальярелла
27
Квальярелла
11
Амаури
15
Марчезе
4
Иццо
4
Иццо
15
Марчезе
20
Рози
87
Де Майо
87
Де Майо
20
Рози
91
Бертолаччи
19
Греко
19
Греко
91
Бертолаччи
Остались в запасе
Торино
Дженоа
27
Гастон Силва
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
28
Франко Муссис
ЦП
40
Армандо Приско
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
88
Эденилсон
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
Остались в запасе
28
Франко Муссис
ЦП
40
Армандо Приско
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
88
Эденилсон
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Торино - Дженоа
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Стадио Олимпико
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