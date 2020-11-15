Александр Мелехов - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Мелехов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 2002 (21 год)
|Рост
|175
|Вес
|63
|Имя
|Александр
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Мелехов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 2002 (21 год)
|Рост
|175
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2021
|1' -65'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|Чертаново (Москва)
|19'
|28.03.2021
|80' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Акрон (Тольятти)
|20.03.2021
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|2:2
|Шинник (Ярославль)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|4:1
|Чертаново (Москва)
|10.03.2021
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|1:1
|Волгарь (Астрахань)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|5:0
|Чертаново (Москва)
|27.02.2021
|82' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:0
|Чертаново (Москва)
|05.12.2020
|82' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:1
|Чертаново (Москва)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|1:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|15.11.2020
|21' -84'
|Томь (Томск)
|1:2
|Чертаново (Москва)
|71'
|07.11.2020
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|28.10.2020
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|1:2
|Чайка (Песчанокопское)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|05.09.2020
|1' -46'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Текстильщик (Иваново)
|30.08.2020
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|0:3
|Алания (Владикавказ)
|22.08.2020
|87' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:0
|Чертаново (Москва)