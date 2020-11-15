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    Александр Мелехов - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Мелехов
    Команда Чертаново
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 января 2002 (21 год)
    Рост 175
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чертаново 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2021 1' -65' Краснодар-2 (Краснодар) 1:0 Чертаново (Москва)
    19'
    28.03.2021 80' -90' Чертаново (Москва) 0:1 Акрон (Тольятти)
    20.03.2021 Был в запасе Чертаново (Москва) 2:2 Шинник (Ярославль)
    14.03.2021 Был в запасе Факел (Воронеж) 4:1 Чертаново (Москва)
    10.03.2021 Был в запасе Чертаново (Москва) 1:1 Волгарь (Астрахань)
    06.03.2021 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 5:0 Чертаново (Москва)
    27.02.2021 82' -90' Текстильщик (Иваново) 1:0 Чертаново (Москва)
    05.12.2020 82' -90' Алания (Владикавказ) 3:1 Чертаново (Москва)
    29.11.2020 Был в запасе Чертаново (Москва) 1:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    15.11.2020 21' -84' Томь (Томск) 1:2 Чертаново (Москва)
    71'
    07.11.2020 Был в запасе Чертаново (Москва) 1:2 Енисей (Красноярск)
    28.10.2020 Был в запасе Чертаново (Москва) 1:2 Чайка (Песчанокопское)
    27.09.2020 Был в запасе Чертаново (Москва) 0:0 Торпедо (Москва)
    05.09.2020 1' -46' Чертаново (Москва) 0:1 Текстильщик (Иваново)
    30.08.2020 Был в запасе Чертаново (Москва) 0:3 Алания (Владикавказ)
    22.08.2020 87' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 3:0 Чертаново (Москва)
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