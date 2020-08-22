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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Чертаново
Нефтехимик - Чертаново: обзор матча 22 августа 2020
Нефтехимик
22.08.2020, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
3 : 0
Завершен
Чертаново
9'
М. Уридия
14'
И. Петров
90+2'
М. Канаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Чертаново
Замена
М. Яковлев
️️️️
П. Шадрин
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Н. Сулейманов
ГОЛ! 3:0!
М. Канаев
90'
+2
Замена
Д. Кайков
️️️️
Д. Кленкин
90'
Замена
А. Котик
️️️️
М. Уридия
88'
87'
Замена
А. Мелехов
️️️️
Н. Першин
81'
Замена
Г. Левин
️️️️
А. Надольский
76'
Желтая карточка
М. Савельев
Замена
А. Юшин
️️️️
М. Земсков
62'
55'
Желтая карточка
Д. Молодняков
50'
Замена
С. Пиняев
️️️️
Д. Молчанов
Желтая карточка
П. Шадрин
31'
ГОЛ! 2:0!
И. Петров
14'
ГОЛ! 1:0!
М. Уридия
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
6
Никита Сулейманов
ОП
46
Никита Першин
ОП
18
Александр Надольский
АП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
77
Игорь Кутергин
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
99
Данил Кузьмин
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Чертаново
1
Никита Яворский
ВР
27
Антон Ефремов
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Великородный
ОП
77
Александр Мелехов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
30
Егор Кондаков
ЦП
2-1-5-2
1
Голубев
12
Ширяев
14
Агапов
17
Канаев
21
Галиулин
62
Шадрин
10
Петров
4
Кленкин
2
Ситдиков
8
Земсков
25
Уридия
3-4-1-2
55
Радионов
4
Молодняков
63
Никитенков
13
Бартасевич
30
Ляхов
6
Сулейманов
46
Першин
66
Гудков
18
Надольский
9
Савельев
18
Молчанов
62
Шадрин
18
Яковлев
18
Яковлев
62
Шадрин
4
Кленкин
21
Кайков
21
Кайков
4
Кленкин
25
Уридия
9
Котик
9
Котик
25
Уридия
8
Земсков
7
Юшин
7
Юшин
8
Земсков
46
Першин
77
Мелехов
77
Мелехов
46
Першин
18
Надольский
70
Левин
70
Левин
18
Надольский
18
Молчанов
9
Пиняев
9
Пиняев
18
Молчанов
Остались в запасе
Нефтехимик
Чертаново
41
Владислав Микушин
ЦЗ
77
Игорь Кутергин
ЦЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
99
Данил Кузьмин
ОП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
1
Никита Яворский
ВР
27
Антон Ефремов
ЦЗ
30
Егор Кондаков
ЦП
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Остались в запасе
41
Владислав Микушин
ЦЗ
77
Игорь Кутергин
ЦЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
99
Данил Кузьмин
ОП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
1
Никита Яворский
ВР
27
Антон Ефремов
ЦЗ
30
Егор Кондаков
ЦП
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Статистика матча Нефтехимик - Чертаново
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
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