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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чертаново - Енисей
Чертаново - Енисей: обзор матча 07 ноября 2020
Чертаново
07.11.2020, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
1 : 2
Завершен
Енисей
73'
А. Надольский
29'
А. Саная
64'
Н. Глушков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Енисей
Желтая карточка
Д. Молчанов
86'
81'
Замена
Т. Сахаров
️️️️
Е. Песиков
78'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
А. Саная
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Надольский
78'
ГОЛ! 1:2!
А. Надольский
73'
Замена
А. Алексеев
️️️️
Я. Гудков
71'
64'
ГОЛ! 0:2!
Н. Глушков
64'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
Н. Глушков
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Г. Левин
62'
62'
Замена
А. Абрамов
️️️️
Н. Марков
Красная карточка
Н. Першин
47'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Саная
Желтая карточка
Л. Герчиков
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
6
Никита Сулейманов
ОП
46
Никита Першин
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Александр Надольский
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
9
Евгений Песиков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Чертаново
1
Никита Яворский
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
27
Антон Ефремов
ЦЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
77
Александр Мелехов
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Енисей
89
Андрей Широков
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
27
Тимур Сахаров
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
4-2-1-2-1
31
Абаев
66
Гудков
63
Никитенков
13
Бартасевич
4
Молодняков
6
Сулейманов
46
Першин
70
Левин
18
Надольский
68
Герчиков
9
Савельев
3-3-1-2-1
22
Ребров
19
Гарбуз
96
Рукас
15
Цховребов
13
Марков
64
Ланин
2
Кичин
21
Зотов
19
Глушков
9
Песиков
32
Саная
66
Гудков
27
Алексеев
27
Алексеев
66
Гудков
18
Надольский
9
Пиняев
9
Пиняев
18
Надольский
70
Левин
22
Завезен
22
Завезен
70
Левин
13
Марков
4
Абрамов
4
Абрамов
13
Марков
9
Песиков
27
Сахаров
27
Сахаров
9
Песиков
19
Глушков
21
Раздорских
21
Раздорских
19
Глушков
32
Саная
23
Лескано
23
Лескано
32
Саная
Остались в запасе
Чертаново
Енисей
1
Никита Яворский
ВР
77
Александр Мелехов
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
27
Антон Ефремов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
3
Валерий Ганус
ЦЗ
89
Андрей Широков
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
1
Никита Яворский
ВР
77
Александр Мелехов
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
27
Антон Ефремов
ЦЗ
Остались в запасе
3
Валерий Ганус
ЦЗ
89
Андрей Широков
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Чертаново - Енисей
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
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