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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Чертаново
Крылья Советов - Чертаново: обзор матча 06 марта 2021
Крылья Советов
06.03.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
5 : 0
Завершен
Чертаново
15'
В. Полуяхтов
30'
Н. Чернов
36'
Д. Цыпченко
40'
А. Зиньковский
58'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Чертаново
Желтая карточка
Д. Комбаров
88'
Желтая карточка
Н. Чернов
85'
81'
Замена
Г. Левин
️️️️
А. Канищев
78'
Вторая желтая
К. Ляхов
Замена
В. Тюрин
️️️️
М. Витюгов
75'
63'
Замена
Д. Молчанов
️️️️
Н. Сулейманов
61'
Замена
А. Надольский
️️️️
С. Пиняев
ГОЛ! 5:0!
И. Сергеев
58'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Д. Якуба
57'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Д. Цыпченко
56'
Замена
Р. Ежов
️️️️
А. Зиньковский
54'
ГОЛ! 4:0!
А. Зиньковский
40'
ГОЛ! 3:0!
Д. Цыпченко
36'
ГОЛ! 2:0!
Н. Чернов
30'
28'
Желтая карточка
К. Ляхов
ГОЛ! 1:0!
В. Полуяхтов
15'
4'
Желтая карточка
С. Пиняев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Никита Сулейманов
ОП
46
Никита Першин
ОП
7
Александр Канищев
АП
15
Даниил Тюменцев
АП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
7
Сафа Хади
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
70
Гаррик Левин
ЦП
77
Александр Мелехов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
3-4-1-2
1
Ломаев
23
Комбаров
3
Солдатенков
23
Чернов
2
Полуяхтов
8
Витюгов
8
Якуба
70
Кабутов
77
Зиньковский
33
Сергеев
10
Цыпченко
2-2-1-3-2
31
Абаев
30
Ляхов
27
Алексеев
6
Сулейманов
46
Першин
22
Завезен
68
Герчиков
15
Тюменцев
9
Пиняев
84
Молтенинов
7
Канищев
8
Витюгов
13
Тюрин
13
Тюрин
8
Витюгов
77
Зиньковский
29
Ежов
29
Ежов
77
Зиньковский
10
Цыпченко
69
Голенков
69
Голенков
10
Цыпченко
8
Якуба
4
Горшков
4
Горшков
8
Якуба
7
Канищев
70
Левин
70
Левин
7
Канищев
9
Пиняев
18
Надольский
18
Надольский
9
Пиняев
6
Сулейманов
18
Молчанов
18
Молчанов
6
Сулейманов
Остались в запасе
Крылья Советов
Чертаново
95
Абат Аимбетов
ЦФ
7
Данила Смирнов
ЦП
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
7
Сафа Хади
ОП
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
9
Максим Савельев
ЦФ
77
Александр Мелехов
ЦП
27
Илья Грибакин
ЦЗ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Остались в запасе
95
Абат Аимбетов
ЦФ
7
Данила Смирнов
ЦП
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
7
Сафа Хади
ОП
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Остались в запасе
9
Максим Савельев
ЦФ
77
Александр Мелехов
ЦП
27
Илья Грибакин
ЦЗ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Статистика матча Крылья Советов - Чертаново
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Стадион:
Солидарность Арена
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