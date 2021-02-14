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Бридж Ндилю
Статистика
Бридж Ндилю - статистика
Завершил карьеру
21 июля 2000 (26), Ле Ман
#11 | Нападающий
186 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нант
7
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
1 : 3
14.02.2021
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
0 : 2
07.02.2021
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
1 : 2
31.01.2021
Монако
87' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
3 : 0
23.12.2020
Нант
90' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Нант
1 : 1
20.12.2020
Анжер
88' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
3 : 2
16.12.2020
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1 : 1
13.12.2020
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
0 : 4
06.12.2020
Страсбур
82' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
1 : 1
22.11.2020
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Нант
0 : 3
31.10.2020
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
2 : 0
25.09.2020
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
2 : 2
20.09.2020
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
2 : 1
13.09.2020
Нант
90' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
0 : 0
21.08.2020
Нант
67' - 90'
90'
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