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    Бридж Ндилю - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Бридж
    Фамилия Ндилю
    Команда Кевийи
    Состав Основной
    Родной город Ле Ман
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 июля 2000 (22 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нант 7 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.02.2021 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:3 Нант (Нант)
    07.02.2021 Был в запасе Нант (Нант) 0:2 Лилль (Лилль)
    31.01.2021 87' -90' Нант (Нант) 1:2 Монако (Монако)
    23.12.2020 90' -90' Лион (Лион) 3:0 Нант (Нант)
    20.12.2020 88' -90' Нант (Нант) 1:1 Анжер (Анжер)
    90'
    16.12.2020 Был в запасе Реймс (Реймс) 3:2 Нант (Нант)
    13.12.2020 1' -90' Нант (Нант) 1:1 Дижон (Дижон)
    06.12.2020 82' -90' Нант (Нант) 0:4 Страсбур (Страсбур)
    22.11.2020 Был в запасе Нант (Нант) 1:1 Метц (Метц)
    31.10.2020 Был в запасе Нант (Нант) 0:3 ПСЖ (Париж)
    25.09.2020 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:0 Нант (Нант)
    20.09.2020 Был в запасе Нант (Нант) 2:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    13.09.2020 90' -90' Монако (Монако) 2:1 Нант (Нант)
    21.08.2020 67' -90' Бордо (Бордо) 0:0 Нант (Нант)
    90'
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