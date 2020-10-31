Бридж Ндилю - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Бридж
|Фамилия
|Ндилю
|Команда
|Кевийи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ле Ман
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июля 2000 (22 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Бридж
|Фамилия
|Ндилю
|Команда
|Кевийи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ле Ман
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июля 2000 (22 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нант
|7
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.02.2021
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:3
|Нант (Нант)
|07.02.2021
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|31.01.2021
|87' -90'
|Нант (Нант)
|1:2
|Монако (Монако)
|23.12.2020
|90' -90'
|Лион (Лион)
|3:0
|Нант (Нант)
|20.12.2020
|88' -90'
|Нант (Нант)
|1:1
|Анжер (Анжер)
|90'
|16.12.2020
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|3:2
|Нант (Нант)
|13.12.2020
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|06.12.2020
|82' -90'
|Нант (Нант)
|0:4
|Страсбур (Страсбур)
|22.11.2020
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:1
|Метц (Метц)
|31.10.2020
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:3
|ПСЖ (Париж)
|25.09.2020
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Нант (Нант)
|20.09.2020
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|2:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|13.09.2020
|90' -90'
|Монако (Монако)
|2:1
|Нант (Нант)
|21.08.2020
|67' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Нант (Нант)
|90'