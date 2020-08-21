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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Нант
Бордо - Нант: обзор матча 21 августа 2020
Бордо
21.08.2020, пятница, 20:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 0
Завершен
Нант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Нант
90'
+1
Желтая карточка
Б. Ндилю
90'
Замена
Л. Бляс
️️️️
К. Бамба
89'
Желтая карточка
П. Чиривелья
Желтая карточка
Отавио
87'
83'
Замена
М. Коко
️️️️
С. Мутуссами
82'
Замена
Д. Аппиа
️️️️
Ш. Траоре
Замена
С. Калу
️️️️
Х. У-Джо
75'
Замена
Э. Кватен
️️️️
М. Пундж
75'
67'
Замена
Б. Ндилю
️️️️
К. Кулибали
Замена
Д. Бриан
️️️️
Н. де Превилль
64'
Желтая карточка
Н. де Превилль
59'
Замена
Р. Уден
️️️️
Д. Майя
46'
45'
Желтая карточка
Ш. Траоре
Красная карточка
М. Зеркан
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
17
Мехди Зеркан
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
26
Имран Луза
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Нант
16
Шарли Жан
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Бридж Ндилю
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
4-1-1-1-3
56
Костиль
29
Пундж
6
Косиельни
44
Байссе
20
Сабали
94
Отавио
19
Башич
17
Зеркан
16
У-Джо
9
Майя
12
де Превилль
4-1-2-2-1
40
Лафон
2
Фабио
5
Жиротто
5
Паллуа
22
Траоре
4
Чиривелья
26
Луза
8
Мутуссами
17
Бамба
27
Саймон
17
Кулибали
29
Пундж
22
Кватен
22
Кватен
29
Пундж
9
Майя
10
Уден
10
Уден
9
Майя
16
У-Джо
90
Калу
90
Калу
16
У-Джо
12
де Превилль
7
Бриан
7
Бриан
12
де Превилль
17
Кулибали
11
Ндилю
11
Ндилю
17
Кулибали
8
Мутуссами
97
Коко
97
Коко
8
Мутуссами
22
Траоре
8
Аппиа
8
Аппиа
22
Траоре
17
Бамба
10
Бляс
10
Бляс
17
Бамба
Остались в запасе
Бордо
Нант
23
Лорис Бенито
ЛЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
17
Мешер
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
10
Роли Перейра де Са
АП
3
Батиста Менди
ОП
16
Шарли Жан
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
23
Лорис Бенито
ЛЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
17
Мешер
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
10
Роли Перейра де Са
АП
3
Батиста Менди
ОП
16
Шарли Жан
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Бордо - Нант
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Матмут-Атлантик
Новости команд
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