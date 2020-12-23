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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Нант
Лион - Нант: обзор матча 23 декабря 2020
Лион
23.12.2020, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 17 тур
3 : 0
Завершен
Нант
4'
К. Токо Экамби
37'
Т. Кадевере
44'
Л. Пакета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Нант
90'
+1
Замена
Б. Ндилю
️️️️
Р. Коло Муани
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Т. Мендес
89'
80'
Замена
А. Туре
️️️️
М. Абид
Замена
Р. Шерки
️️️️
К. Токо Экамби
71'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Л. Пакета
71'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
М. Корне
71'
68'
Желтая карточка
Н. Паллуа
60'
Замена
И. Луза
️️️️
П. Чиривелья
60'
Замена
К. Кулибали
️️️️
М. Коко
60'
Замена
М. Саймон
️️️️
К. Бамба
56'
Желтая карточка
М. Абид
ГОЛ! 3:0!
Л. Пакета
Пас отдал
Т. Кадевере
44'
ГОЛ! 2:0!
Т. Кадевере
37'
34'
Желтая карточка
М. Коко
Желтая карточка
Марсело
14'
ГОЛ! 1:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
У. Ауа
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Райан Шерки
АП
14
Яхья Сумаре
ПВ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
4
Тома Базила
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
11
Бридж Ндилю
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Лопеш
6
Марсело
64
Денайе
15
Дюбуа
23
Мендес
10
Ауа
70
Корне
11
Пакета
9
Экамби
9
Кадевере
10
Депай
3-3-1-2-1
40
Лафон
5
Жиротто
5
Паллуа
21
Кастеллетто
14
Корчиа
4
Чиривелья
8
Аппиа
17
Абид
17
Бамба
97
Коко
9
Муани
23
Мендес
20
Дьоманде
20
Дьоманде
23
Мендес
9
Экамби
10
Шерки
10
Шерки
9
Экамби
70
Корне
22
Де Шильо
22
Де Шильо
70
Корне
11
Пакета
36
Гимарайнс
36
Гимарайнс
11
Пакета
17
Абид
7
Туре
7
Туре
17
Абид
17
Бамба
27
Саймон
27
Саймон
17
Бамба
4
Чиривелья
26
Луза
26
Луза
4
Чиривелья
9
Муани
11
Ндилю
11
Ндилю
9
Муани
97
Коко
17
Кулибали
17
Кулибали
97
Коко
Остались в запасе
Лион
Нант
26
Мельвен Бар
ЛЗ
14
Яхья Сумаре
ПВ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Главный тренер
Руди Гарсия
22
Шарль Траоре
ЛЗ
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
26
Мельвен Бар
ЛЗ
14
Яхья Сумаре
ПВ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Остались в запасе
22
Шарль Траоре
ЛЗ
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Лион - Нант
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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