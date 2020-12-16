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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Нант
Реймс - Нант: обзор матча 16 декабря 2020
Реймс
16.12.2020, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
3 : 2
Завершен
Нант
68'
Э. Билал Туре
72'
Б. Диа (П)
74'
М. Кафаро
18'
Н. Паллуа
79'
Л. Бляс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Нант
Замена
М. Думбия
️️️️
А. Зенели
82'
Замена
Х. Шавалерен
️️️️
В. Бериша
82'
80'
Замена
П. Чиривелья
️️️️
И. Луза
80'
Замена
Р. Эмон
️️️️
Р. Коло Муани
80'
Замена
К. Бамба
️️️️
Л. Бляс
79'
ГОЛ! 3:2!
Л. Бляс
Замена
М. Манетси
️️️️
Э. Билал Туре
77'
ГОЛ! 3:1!
М. Кафаро
Пас отдал
А. Зенели
74'
73'
Замена
М. Коко
️️️️
М. Саймон
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Диа
72'
ГОЛ! 1:1!
Э. Билал Туре
Пас отдал
М. Кафаро
68'
Замена
М. Кафаро
️️️️
К. Сирхейс
61'
Желтая карточка
М. Кассама
58'
46'
Замена
Д. Аппиа
️️️️
Фабио
18'
ГОЛ! 0:1!
Н. Паллуа
Пас отдал
И. Луза
Желтая карточка
Конан
7'
5'
Желтая карточка
Фабио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
8
Морету Кассама
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
20
Матье Кафаро
АП
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
17
Кадер Бамба
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
11
Бридж Ндилю
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
4-2-1-3
1
Райкович
33
Конан
4
Фас
5
Абдельхамид
25
Фоке
8
Кассама
23
Бериша
9
Зенели
22
Диа
19
Туре
14
Сирхейс
3-3-1-2-1
40
Лафон
5
Жиротто
21
Кастеллетто
5
Паллуа
2
Фабио
7
Туре
22
Траоре
26
Луза
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
19
Туре
5
Манетси
5
Манетси
19
Туре
23
Бериша
7
Шавалерен
7
Шавалерен
23
Бериша
14
Сирхейс
20
Кафаро
20
Кафаро
14
Сирхейс
9
Зенели
7
Думбия
7
Думбия
9
Зенели
10
Бляс
17
Бамба
17
Бамба
10
Бляс
27
Саймон
97
Коко
97
Коко
27
Саймон
26
Луза
4
Чиривелья
4
Чиривелья
26
Луза
2
Фабио
8
Аппиа
8
Аппиа
2
Фабио
9
Муани
9
Эмон
9
Эмон
9
Муани
Остались в запасе
Реймс
Нант
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
23
Йехван Диуф
ВР
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
11
Бридж Ндилю
ЦФ
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
23
Йехван Диуф
ВР
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Остались в запасе
11
Бридж Ндилю
ЦФ
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Реймс - Нант
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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