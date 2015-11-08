Статистика по турнирам

Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2005 Россия. Премьер-лига 2004