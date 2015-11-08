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Дмитрий Бурмистров - статистика

Завершил карьеру
14 октября 1983 (42)
#10 | Нападающий
195 см | 97 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Энергомаш
13
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
Энергомаш
1 : 1
08.11.2015
Зенит
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
Арсенал-2
0 : 1
01.11.2015
Энергомаш
69' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Энергомаш
1 : 1
25.10.2015
Тамбов
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
Энергомаш
4 : 1
11.10.2015
Витязь
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Энергомаш
1 : 0
04.10.2015
Рязань
85' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
Калуга
0 : 1
27.09.2015
Энергомаш
78' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
Энергомаш
1 : 1
21.09.2015
Орел
1' - 46'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
Авангард
1 : 1
14.09.2015
Энергомаш
1' - 65'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
Энергомаш
0 : 0
07.09.2015
Локомотив
1' - 61'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
Чертаново
1 : 2
31.08.2015
Энергомаш
1' - 72'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
Металлург Л
1 : 0
22.08.2015
Энергомаш
1' - 53'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
Зенит
1 : 0
17.08.2015
Энергомаш
1' - 56'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Энергомаш
2 : 2
11.08.2015
Арсенал-2
1' - 50'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Тамбов
1 : 0
03.08.2015
Энергомаш
1' - 55'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
Энергомаш
0 : 1
28.07.2015
Динамо Бр
1' - 67'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
Энергомаш
0 : 2
20.07.2015
Торпедо
60' - 90'
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