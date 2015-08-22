Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Металлург Л - Энергомаш
Металлург Л - Энергомаш: обзор матча 22 августа 2015
Металлург Л
22.08.2015, суббота, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
1 : 0
Завершен
Энергомаш
14'
Р. Еремеев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Энергомаш
85'
Желтая карточка
А. Семейкин
Желтая карточка
Н. Иванников
84'
Замена
А. Титов
️️️️
М. Большаков
82'
75'
Замена
А. Аршинов
️️️️
А. Штыпула
Замена
Е. Барбашин
️️️️
А. Овчинников
75'
66'
Замена
А. Польшин
️️️️
А. Колесников
60'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Агеев
53'
Замена
В. Сергеев
️️️️
Д. Бурмистров
45'
Замена
М. Меренков
️️️️
О. Калугин
Замена
Г. Подковыров
️️️️
К. Гоцук
38'
36'
Вторая желтая
С. Тонких
29'
Желтая карточка
О. Калугин
Желтая карточка
А. Викторов
22'
21'
Желтая карточка
В. Фасхутдинов
14'
Желтая карточка
С. Тонких
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Еремеев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
2
Константин Титов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
29
Евгений Фролов
ЦП
5
Александр Викторов
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
24
Максим Большаков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Энергомаш
1
Андрей Рыжиков
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
21
Денис Белобаев
ОП
27
Олег Калугин
ЦП
19
Александр Штыпула
ЦП
7
Сергей Тонких
ЦП
76
Александр Агеев
АП
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Металлург Л
1
Иван Скрипник
ВР
25
Александр Асташов
ЦЗ
18
Андрей Карасев
ЦЗ
14
Глеб Подковыров
ЦП
13
Антон Фарафонов
ЦП
34
Андрей Титов
ЦФ
4
Евгений Барбашин
ЦФ
Энергомаш
16
Артем Цыгулев
ВР
29
Михаил Меренков
ЦЗ
91
Александр Аршинов
ЦЗ
8
Артем Польшин
ЦЗ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
22
Денис Дегтев
ЦФ
3-4-3
16
Кобзев
2
Титов
22
Кожемякин
24
Гоцук
29
Фролов
13
Еремеев
7
Иванников
5
Викторов
24
Большаков
10
Овчинников
9
Ахвледиани
3-1-3-1-2
1
Рыжиков
28
Семейкин
2
Колесников
44
Самсонов
21
Белобаев
27
Калугин
19
Штыпула
7
Тонких
76
Агеев
10
Бурмистров
88
Фасхутдинов
24
Большаков
34
Титов
34
Титов
24
Большаков
10
Овчинников
4
Барбашин
4
Барбашин
10
Овчинников
24
Гоцук
14
Подковыров
14
Подковыров
24
Гоцук
10
Бурмистров
14
Сергеев
14
Сергеев
10
Бурмистров
76
Агеев
15
Самойлов
15
Самойлов
76
Агеев
27
Калугин
29
Меренков
29
Меренков
27
Калугин
19
Штыпула
91
Аршинов
91
Аршинов
19
Штыпула
2
Колесников
8
Польшин
8
Польшин
2
Колесников
Остались в запасе
Металлург Л
Энергомаш
25
Александр Асташов
ЦЗ
18
Андрей Карасев
ЦЗ
13
Антон Фарафонов
ЦП
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
16
Артем Цыгулев
ВР
22
Денис Дегтев
ЦФ
Остались в запасе
25
Александр Асташов
ЦЗ
18
Андрей Карасев
ЦЗ
13
Антон Фарафонов
ЦП
1
Иван Скрипник
ВР
Остались в запасе
16
Артем Цыгулев
ВР
22
Денис Дегтев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Металлург Л - Энергомаш
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Информация о матче
Главный судья:
Илья Тришин
(Балашиха)
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Металлург Л
Энергомаш
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Муром» – «Металлург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Муром» – «Металлург Липецк»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Муром» – «Металлург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Муром» – «Металлург Липецк»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Брат Сергея Рыжикова пройдет просмотр в «Амкаре»
2017.01.23 22:54
Игнатьев: «У «Торпедо» остаются финансовые проблемы»
2016.10.09 16:13
Кубок России. В сериях пенальти «Терек» одолел «Факел», «Уфа» обыграла «Энергомаш»
2016.09.21 21:38
Кубок России. «Энергомаш» разгромил «Кубань» и встретится с «Уфой»
2016.08.24 20:55
8
«Кубань» может подписать контракт с Концедаловым
2016.01.22 00:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+