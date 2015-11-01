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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Арсенал-2 - Энергомаш
Арсенал-2 - Энергомаш: обзор матча 01 ноября 2015
Арсенал-2
01.11.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
0 : 1
Завершен
Энергомаш
68'
Р. Концедалов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал-2 - Энергомаш
86'
Замена
А. Штыпула
️️️️
В. Сергеев
Замена
Д. Стародуб
️️️️
А. Лобзин
73'
69'
Замена
Д. Бурмистров
️️️️
Д. Самойлов
68'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Концедалов
Желтая карточка
Н. Сорокин
65'
Желтая карточка
А. Мингазов
49'
Замена
Р. Норматов
️️️️
А. Чибиров
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал-2
35
Максим Староверов
ВР
2
Никита Сорокин
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
2
Александр Чибиров
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
20
Павел Сергеев
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Василий Рожнов
Энергомаш
1
Андрей Рыжиков
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
27
Олег Калугин
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
7
Сергей Тонких
ЦП
26
Сергей Кудрин
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Арсенал-2
36
Михаил Левашов
ВР
40
Павел Борисов
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
73
Ренат Гагиты
ЦП
9
Роман Изотов
ЦФ
Энергомаш
16
Артем Цыгулев
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
29
Михаил Меренков
ЦЗ
19
Александр Штыпула
ЦП
76
Александр Агеев
АП
22
Денис Дегтев
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
4-1-2-3
35
Староверов
2
Сорокин
55
Фарион
2
Чибиров
92
Налетов
27
Мингазов
20
Сергеев
24
Смирнов
11
Базанов
30
Альшанский
26
Лобзин
3-5-2
1
Рыжиков
21
Бутырин
2
Колесников
44
Самсонов
27
Калугин
7
Тонких
26
Кудрин
11
Концедалов
15
Самойлов
14
Сергеев
88
Фасхутдинов
2
Чибиров
80
Норматов
80
Норматов
2
Чибиров
26
Лобзин
11
Стародуб
11
Стародуб
26
Лобзин
14
Сергеев
19
Штыпула
19
Штыпула
14
Сергеев
15
Самойлов
10
Бурмистров
10
Бурмистров
15
Самойлов
Остались в запасе
Арсенал-2
Энергомаш
73
Ренат Гагиты
ЦП
40
Павел Борисов
ЦЗ
9
Роман Изотов
ЦФ
36
Михаил Левашов
ВР
Главный тренер
Василий Рожнов
76
Александр Агеев
АП
28
Артем Семейкин
ЦЗ
16
Артем Цыгулев
ВР
29
Михаил Меренков
ЦЗ
22
Денис Дегтев
ЦФ
Остались в запасе
73
Ренат Гагиты
ЦП
40
Павел Борисов
ЦЗ
9
Роман Изотов
ЦФ
36
Михаил Левашов
ВР
Остались в запасе
76
Александр Агеев
АП
28
Артем Семейкин
ЦЗ
16
Артем Цыгулев
ВР
29
Михаил Меренков
ЦЗ
22
Денис Дегтев
ЦФ
Главный тренер
Василий Рожнов
Статистика матча Арсенал-2 - Энергомаш
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Информация о матче
Главный судья:
Геннадий Аношин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
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