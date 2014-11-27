Статистика по турнирам

Греция. Еврокубковый плей-офф 2015/2016 Греция. Суперлига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Чемпионат Европы 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008