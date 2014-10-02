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Эшторил - Панатинаикос
Эшторил - Панатинаикос: обзор матча 02 октября 2014
Эшторил
02.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 2 тур
2 : 0
Завершен
Панатинаикос
52'
Клебер
66'
Д. Амаду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эшторил - Панатинаикос
Замена
Филипе
️️️️
Д. Амаду
78'
75'
Замена
А. Лагос
️️️️
Д. Праньич
ГОЛ! 2:0!
Д. Амаду
Пас отдал
М. Кабрера
66'
Замена
Кука
️️️️
Тозе
62'
56'
Замена
Х. Донис
️️️️
Т. Динас
ГОЛ! 1:0!
Клебер
Пас отдал
Себа
52'
46'
Замена
Н. Карелис
️️️️
Э. Байрами
Замена
Клебер
️️️️
Б. Лопес
46'
33'
Желтая карточка
Нано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
13
Вагнер да Силва
ВР
2
Бруно Насименто
ЦЗ
3
Эмидиу Рафаэл
ЦЗ
2
Йоан Тавареш
ЦЗ
5
Андерсон Луис
ПЗ
25
Диогу Амаду
ОП
13
Андерсон Эсити
ЦП
20
Тозе
АП
16
Матиас Кабрера
АП
9
Бруно Лопес
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Жозе Коусейру
Панатинаикос
1
Стефанос Коцолис
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
21
Нано
ЦЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
31
Христос Бурбос
ПЗ
14
Абдул Аджагун
ЦП
26
Танасис Динас
ЦП
6
Зека
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
11
Эмир Байрами
РФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Эшторил
1
Павел Кешек
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЛЗ
7
Ману
ЦЗ
66
Филипе
ЦП
11
Артуро
ЦФ
13
Клебер
ЦФ
10
Кука
ЦФ
Панатинаикос
15
Люк Стил
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
8
Анастасиос Лагос
ЦП
18
Христос Донис
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
4-1-1-2-2
13
да Силва
2
Насименто
3
Рафаэл
2
Тавареш
5
Андерсон Луис
25
Амаду
13
Эсити
16
Кабрера
20
Тозе
92
Себа
9
Лопес
3-2-3-2
1
Коцолис
13
Триантафиллопулос
21
Нано
23
Шильденфельд
31
Бурбос
32
Праньич
14
Аджагун
26
Динас
6
Зека
11
Байрами
33
Петрич
25
Амаду
66
Филипе
66
Филипе
25
Амаду
9
Лопес
13
Клебер
13
Клебер
9
Лопес
20
Тозе
10
Кука
10
Кука
20
Тозе
32
Праньич
8
Лагос
8
Лагос
32
Праньич
26
Динас
18
Донис
18
Донис
26
Динас
11
Байрами
80
Карелис
80
Карелис
11
Байрами
Остались в запасе
Эшторил
Панатинаикос
11
Артуро
ЦФ
7
Ману
ЦЗ
1
Павел Кешек
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЛЗ
Главный тренер
Жозе Коусейру
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
15
Люк Стил
ВР
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Остались в запасе
11
Артуро
ЦФ
7
Ману
ЦЗ
1
Павел Кешек
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЛЗ
Остались в запасе
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
15
Люк Стил
ВР
Главный тренер
Жозе Коусейру
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Статистика матча Эшторил - Панатинаикос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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