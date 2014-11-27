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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо - Панатинаикос
Динамо - Панатинаикос: обзор матча 27 ноября 2014
Динамо
27.11.2014, четверг, 19:00
Лига Европы, группа E, 5 тур
2 : 1
Завершен
Панатинаикос
54'
К. Триантафиллопулос (АГ)
60'
А. Ионов
15'
М. Берг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Панатинаикос
Замена
А. Прудников
️️️️
К. Кураньи
88'
86'
Замена
Д. Праньич
️️️️
Д. Мендес
Замена
Б. Джуджак
️️️️
А. Ионов
80'
77'
Замена
️️️️
М. Берг
Замена
А. Юсупов
️️️️
Ю. Жирков
72'
ГОЛ! 2:1!
А. Ионов
60'
55'
Замена
Г. Кутрумпис
️️️️
Х. Бурбос
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Триантафиллопулос
54'
49'
Желтая карточка
М. Берг
43'
Желтая карточка
Х. Бурбос
Желтая карточка
Ф. Дуглас
33'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Берг
Пас отдал
Нано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
21
Вильям Ванкер
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Панатинаикос
1
Стефанос Коцолис
ВР
21
Нано
ЛЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
31
Христос Бурбос
ПЗ
33
Младен Петрич
ЛВ
8
Анастасиос Лагос
(К)
ОП
6
Давид Мендес
ЦП
18
Христос Донис
ЦП
11
Эмир Байрами
ПВ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Панатинаикос
15
Люк Стил
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
6
Панайотис Спиропулос
ЦЗ
4
Георгиос Кутрумпис
ЦЗ
26
Танасис Динас
ЦП
4-1-2-2-1
30
Габулов
28
Бюттнер
6
Дуглас
4
Самба
28
Ротенберг
21
Ванкер
18
Жирков
16
Нобоа
28
Вальбуэна
11
Ионов
22
Кураньи
4-1-2-2-1
1
Коцолис
31
Бурбос
23
Шильденфельд
13
Триантафиллопулос
21
Нано
8
Лагос
6
Мендес
18
Донис
11
Байрами
33
Петрич
33
Берг
11
Ионов
10
Джуджак
10
Джуджак
11
Ионов
18
Жирков
4
Юсупов
4
Юсупов
18
Жирков
22
Кураньи
89
Прудников
89
Прудников
22
Кураньи
6
Мендес
32
Праньич
32
Праньич
6
Мендес
31
Бурбос
4
Кутрумпис
4
Кутрумпис
31
Бурбос
Остались в запасе
Динамо
Панатинаикос
1
Антон Шунин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
6
Панайотис Спиропулос
ЦЗ
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
15
Люк Стил
ВР
26
Танасис Динас
ЦП
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
Остались в запасе
6
Панайотис Спиропулос
ЦЗ
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
15
Люк Стил
ВР
26
Танасис Динас
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Статистика матча Динамо - Панатинаикос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Главный судья:
Эйтан Шмулевич
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 18:00 (прямая)
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