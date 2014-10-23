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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Панатинаикос
ПСВ - Панатинаикос: обзор матча 23 октября 2014
ПСВ
23.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 3 тур
1 : 1
Завершен
Панатинаикос
43'
М. Депай
87'
Н. Карелис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Панатинаикос
90'
+2
Желтая карточка
А. Аджагун
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
Й. Хендрикс
90'
Вторая желтая
Д. Брума
89'
87'
ГОЛ! 1:1!
Н. Карелис
Замена
М. Ритцмайер
️️️️
Л. Нарсинг
75'
Желтая карточка
Д. Брума
70'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
М. Депай
67'
60'
Замена
Н. Карелис
️️️️
Д. Праньич
51'
Желтая карточка
У. Боуи
Желтая карточка
М. Депай
44'
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
Пас отдал
Л. де Йонг
43'
24'
Замена
А. Аджагун
️️️️
Т. Динас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Панатинаикос
15
Люк Стил
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
21
Нано
ЦЗ
4
Георгиос Кутрумпис
ЦЗ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
18
Христос Донис
ЦП
6
Зека
ЦП
26
Танасис Динас
ЦП
Главный тренер
Яннис Анастасиу
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
20
Рай Влут
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Панатинаикос
1
Стефанос Коцолис
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
31
Христос Бурбос
ПЗ
14
Абдул Аджагун
ЦП
8
Анастасиос Лагос
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
4-1-2-3
22
Пасвер
15
Виллемс
4
Рекик
25
Брума
30
Бренет
20
Хендрикс
18
Гуардадо
6
Махер
10
Депай
7
Нарсинг
26
де Йонг
3-2-4
15
Стил
21
Нано
4
Кутрумпис
13
Триантафиллопулос
23
Шильденфельд
32
Праньич
18
Донис
6
Зека
26
Динас
24
Боуи
20
Хендрикс
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
20
Хендрикс
7
Нарсинг
8
Ритцмайер
8
Ритцмайер
7
Нарсинг
10
Депай
8
Джозефзун
8
Джозефзун
10
Депай
26
Динас
14
Аджагун
14
Аджагун
26
Динас
32
Праньич
80
Карелис
80
Карелис
32
Праньич
33
Петрич
33
Петрич
Остались в запасе
ПСВ
Панатинаикос
20
Рай Влут
ЦФ
41
Йерун Зут
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
1
Стефанос Коцолис
ВР
31
Христос Бурбос
ПЗ
8
Анастасиос Лагос
ЦП
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Остались в запасе
20
Рай Влут
ЦФ
41
Йерун Зут
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
1
Стефанос Коцолис
ВР
31
Христос Бурбос
ПЗ
8
Анастасиос Лагос
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Статистика матча ПСВ - Панатинаикос
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Главный судья:
Мирослав Зелинка
(Шлапанице)
Стадион:
Филипс
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