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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Панатинаикос - ПСВ
Панатинаикос - ПСВ: обзор матча 06 ноября 2014
Панатинаикос
06.11.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
2 : 3
Завершен
ПСВ
11'
А. Аджагун
43'
М. Петрич
27'
М. Депай
65'
Л. де Йонг
78'
Д. Вейналдум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - ПСВ
90'
+7
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Л. Нарсинг
90'
+2
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
Й. Виллемс
Желтая карточка
М. Берг
80'
78'
ГОЛ! 2:3!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Й. Виллемс
Замена
У. Боуи
️️️️
А. Аджагун
72'
65'
ГОЛ! 2:2!
Л. де Йонг
Пас отдал
Й. Виллемс
Замена
М. Берг
️️️️
М. Петрич
64'
Желтая карточка
Д. Праньич
58'
Желтая карточка
М. Петрич
56'
Замена
Х. Донис
️️️️
А. Лагос
44'
ГОЛ! 2:1!
М. Петрич
Пас отдал
Н. Карелис
43'
Желтая карточка
Зека
36'
27'
ГОЛ! 1:1!
М. Депай
Желтая карточка
А. Лагос
22'
18'
Желтая карточка
А. Гуардадо
ГОЛ! 1:0!
А. Аджагун
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
15
Люк Стил
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
21
Нано
ЦЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
14
Абдул Аджагун
ЦП
6
Давид Мендес
ЦП
8
Анастасиос Лагос
ЦП
6
Зека
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Панатинаикос
1
Стефанос Коцолис
ВР
31
Христос Бурбос
ПЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
18
Христос Донис
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
11
Эмир Байрами
РФ
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
4
Менно Кох
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-4-2
15
Стил
32
Праньич
23
Шильденфельд
13
Триантафиллопулос
21
Нано
14
Аджагун
8
Лагос
6
Зека
6
Мендес
33
Петрич
80
Карелис
4-3-3
41
Зут
4
Ариас
77
Изима-Мирен
4
Рекик
15
Виллемс
18
Гуардадо
23
Вейналдум
6
Махер
26
де Йонг
7
Нарсинг
10
Депай
14
Аджагун
24
Боуи
24
Боуи
14
Аджагун
8
Лагос
18
Донис
18
Донис
8
Лагос
33
Петрич
33
Берг
33
Берг
33
Петрич
15
Виллемс
20
Хендрикс
20
Хендрикс
15
Виллемс
7
Нарсинг
8
Джозефзун
8
Джозефзун
7
Нарсинг
Остались в запасе
Панатинаикос
ПСВ
1
Стефанос Коцолис
ВР
31
Христос Бурбос
ПЗ
11
Эмир Байрами
РФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
22
Ремко Пасвер
ВР
4
Менно Кох
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
1
Стефанос Коцолис
ВР
31
Христос Бурбос
ПЗ
11
Эмир Байрами
РФ
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
4
Менно Кох
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Панатинаикос - ПСВ
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Стадион:
Апостолос Николаидис
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