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Панатинаикос - Динамо
Панатинаикос - Динамо: обзор матча 18 сентября 2014
Панатинаикос
18.09.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 1 тур
1 : 2
Завершен
Динамо
63'
Т. Динас
40'
А. Кокорин
49'
А. Ионов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Динамо
90'
+4
Замена
А. Прудников
️️️️
К. Кураньи
89'
Замена
Т. Губочан
️️️️
А. Кокорин
81'
Желтая карточка
А. Юсупов
Замена
Г. Кутрумпис
️️️️
Д. Праньич
80'
Замена
М. Петрич
️️️️
А. Лагос
75'
68'
Замена
В. Гранат
️️️️
А. Бюттнер
66'
Желтая карточка
А. Ионов
ГОЛ! 1:2!
Т. Динас
Пас отдал
Нано
63'
Желтая карточка
К. Триантафиллопулос
52'
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Ионов
Пас отдал
Б. Джуджак
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
Пас отдал
К. Кураньи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Стефанос Коцолис
ВР
21
Нано
ЛЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
6
Давид Мендес
ЦЗ
13
Костас Триантафиллопулос
ПЗ
32
Даниэль Праньич
ЛП
8
Анастасиос Лагос
ОП
26
Танасис Динас
ЦП
6
Зека
(К)
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Панатинаикос
15
Люк Стил
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
4
Георгиос Кутрумпис
ЦЗ
14
Абдул Аджагун
ЦП
18
Христос Донис
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
11
Эмир Байрами
РФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
4-1-3-1
1
Коцолис
21
Нано
23
Шильденфельд
6
Мендес
13
Триантафиллопулос
8
Лагос
32
Праньич
6
Зека
26
Динас
80
Карелис
4-3-1-2
30
Габулов
11
Манолев
4
Самба
6
Дуглас
28
Бюттнер
16
Нобоа
4
Юсупов
10
Джуджак
11
Ионов
22
Кураньи
9
Кокорин
32
Праньич
4
Кутрумпис
4
Кутрумпис
32
Праньич
18
Донис
18
Донис
8
Лагос
33
Петрич
33
Петрич
8
Лагос
9
Кокорин
15
Губочан
15
Губочан
9
Кокорин
28
Бюттнер
13
Гранат
13
Гранат
28
Бюттнер
22
Кураньи
89
Прудников
89
Прудников
22
Кураньи
Остались в запасе
Панатинаикос
Динамо
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
14
Абдул Аджагун
ЦП
15
Люк Стил
ВР
11
Эмир Байрами
РФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
1
Антон Шунин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
14
Абдул Аджагун
ЦП
15
Люк Стил
ВР
11
Эмир Байрами
РФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Панатинаикос - Динамо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Апостолос Николаидис
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