|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слуцк
|12
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Слуцк (Слуцк)
|06.11.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|30.10.2022
|72' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|23.10.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Слуцк (Слуцк)
|83'
|19.10.2022
|1' -85'
|Слуцк (Слуцк)
|0:5
|Динамо (Минск)
|15.10.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|08.10.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|17.09.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|09.09.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|20.08.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|25'
|12.08.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|29.07.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)