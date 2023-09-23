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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Торпедо-БелАЗ
Слуцк - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 23 сентября 2023
Слуцк
23.09.2023, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Торпедо-БелАЗ
87'
Желтая карточка
А. Батищев
Замена
С. Глебко
️️️️
В. Сычев
81'
69'
Замена
Э. Эссого
️️️️
В. Горбачик
61'
Замена
А. Ковалев
️️️️
Е. Мычелкин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
1
Артур Малиевский
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
9
Владислав Сычев
ЦП
26
K. Kotov
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
55
Дмитрий Гирс
ПВ
15
Андрей Рум
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
9
Александр Батищев
ОП
11
Егор Мычелкин
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
29
Илья Дубинец
ОП
71
Андрей Крень
ОП
14
Андрей Соловьев
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
91
Дмитрий Дударь
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
14
Mikhail Ladutko
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
70
Александр Бутько
ЦФ
3-3-3-1
1
Малиевский
16
Заяц
12
Былинкин
20
Образов
9
Сычев
26
8
Русак
23
Яроцкий
9
Пушняков
55
Гирс
15
Рум
2-2-2-2-2
16
Абрамович
3
Глущенков
13
Залеский
6
Мякиш
9
Батищев
11
Мычелкин
6
Премудров
29
Пацко
30
Побудей
21
Шевченко
33
Горбачик
9
Сычев
17
Глебко
17
Глебко
9
Сычев
11
Мычелкин
17
Ковалев
17
Ковалев
11
Мычелкин
33
Горбачик
11
Эссого
11
Эссого
33
Горбачик
Остались в запасе
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
30
Boris Pankratov
ВР
29
Илья Дубинец
ОП
71
Андрей Крень
ОП
14
Андрей Соловьев
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
14
Mikhail Ladutko
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
30
Boris Pankratov
ВР
29
Илья Дубинец
ОП
71
Андрей Крень
ОП
14
Андрей Соловьев
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
14
Mikhail Ladutko
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Слуцк - Торпедо-БелАЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
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