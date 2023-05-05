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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Слуцк
Торпедо-БелАЗ - Слуцк: обзор матча 05 мая 2023
Торпедо-БелАЗ
05.05.2023, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Слуцк
68'
Е. Шевченко
21'
И. Заяц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Слуцк
87'
Замена
С. Русак
️️️️
С. Глебко
82'
Замена
К. Вергейчик
️️️️
Н. Мельников
81'
Замена
А. Крень
️️️️
Я. Яроцкий
Замена
Е. Мычелкин
️️️️
В. Побудей
81'
ГОЛ! 1:1!
Е. Шевченко
Пас отдал
И. Бурко
68'
Замена
Е. Шевченко
️️️️
М. Мякиш
46'
Замена
К. Премудров
️️️️
А. Чиж
46'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
А. Ковалев
46'
41'
Желтая карточка
P. Grechishko
Желтая карточка
В. Побудей
34'
21'
ГОЛ! 0:1!
И. Заяц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Слуцк
16
Владислав Василючек
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
55
Дмитрий Гирс
ПВ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
19
Владислав Скавпнев
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
71
Андрей Крень
ОП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
26
K. Kotov
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Абрамович
96
Мелько
3
Глущенков
2
Чиж
5
Бурко
9
Батищев
6
Мякиш
11
Лисакович
30
Побудей
17
Ковалев
33
Горбачик
2-2-3-3
16
Василючек
55
12
Былинкин
28
Михнюк
17
Глебко
55
Гирс
9
Пушняков
23
Яроцкий
16
Заяц
11
Мельников
74
Сачковский
2
Чиж
6
Премудров
6
Премудров
2
Чиж
30
Побудей
11
Мычелкин
11
Мычелкин
30
Побудей
17
Ковалев
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
17
Ковалев
6
Мякиш
21
Шевченко
21
Шевченко
6
Мякиш
23
Яроцкий
71
Крень
71
Крень
23
Яроцкий
17
Глебко
8
Русак
8
Русак
17
Глебко
11
Мельников
33
Вергейчик
33
Вергейчик
11
Мельников
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Слуцк
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
19
Владислав Скавпнев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
30
Boris Pankratov
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
26
K. Kotov
ЦП
77
A. Gafar
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
19
Владислав Скавпнев
ПВ
Остались в запасе
30
Boris Pankratov
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
26
K. Kotov
ЦП
77
A. Gafar
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Слуцк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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