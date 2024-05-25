Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Vladyslav Ogirya - статистика

Завершил карьеру
#37 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Полесье
10
0
0
1
0
Черноморец
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
2 : 0
19.05.2024
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Черноморец
3 : 0
12.05.2024
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Шахтер
3 : 0
05.05.2024
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Черноморец
1 : 4
01.05.2024
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Черноморец
1 : 2
20.04.2024
Кривбасс
50' - 90'
90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Заря
1 : 0
14.04.2024
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Черноморец
3 : 2
07.04.2024
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Полесье
1 : 4
30.03.2024
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Черноморец
0 : 1
17.03.2024
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Полесье
1 : 1
08.12.2023
Днепр-1
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Полесье
1 : 1
01.12.2023
Верес
87' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Шахтер
0 : 0
24.11.2023
Полесье
88' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Полесье
2 : 1
11.11.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Полесье
1 : 1
06.11.2023
Кривбасс
75' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
0 : 1
28.10.2023
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Ворскла
0 : 3
22.10.2023
Полесье
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 2
06.10.2023
Динамо К
84' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Колос
0 : 0
01.10.2023
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Полесье
2 : 1
23.09.2023
Минай
71' - 90'
71'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Черноморец
1 : 0
16.09.2023
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Полесье
2 : 0
02.09.2023
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
ЛНЗ
1 : 2
18.08.2023
Полесье
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Днепр-1
2 : 1
06.08.2023
Полесье
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Верес
0 : 2
28.07.2023
Полесье
1' - 90'
Главные новости
ЦСКА проиграл клубу из Первой лиги (1:3)
17:09
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
2
ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
16:11
Дерзкий пост Ямаля после победы на «Уэмбли»
15:47
3
39-летний Тошич подписал контракт с российским клубом
15:15
2
У Холанда есть два варианта на случай понижения «Манчестер Сити» в нон-лигу
14:59
1
Легенду ЦСКА Вагнера заподозрили в краже
14:27
1
У «Родины» есть еще один иностранный кандидат помимо Альбы
13:51
Подробности переговоров «Родины» с Альбой
13:28
1
ФотоКарта всех соперников сборной России с 2022 года
12:35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+