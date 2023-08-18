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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ЛНЗ - Полесье
ЛНЗ - Полесье: обзор матча 18 августа 2023
ЛНЗ
18.08.2023, пятница, 17:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Полесье
88'
С. Шестаков
84'
Б. Кушниренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛНЗ - Полесье
ГОЛ! 1:1!
С. Шестаков
88'
84'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кушниренко
Замена
Д. Норенков
️️️️
В. Наумец
77'
74'
Замена
А. Гитченко
️️️️
С. Чоботенко
56'
Замена
А. Смоляков
️️️️
В. Танковский
53'
Вторая желтая
В. Шаповал
Замена
Н. Ныч
️️️️
М. Прядун
46'
46'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Э. Мустафаев
46'
Замена
V. Ogirya
️️️️
Б. Крушинский
Желтая карточка
Г. Пасич
42'
12'
Желтая карточка
В. Шаповал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
77
Антон Савин
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
9
Максим Прядун
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Главный тренер
Александр Ковпак
Полесье
71
Денис Бойко
ВР
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
59
Артем Козак
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
99
Ариэлсон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
17
Денис Норенков
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
28
Serhii Kopyl
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
15
Назарий Ныч
ЦФ
95
Петр Стасюк
ЦФ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
3-2-3-2
94
Пеньков
23
71
Лопыренок
34
Муравский
11
Пасич
77
Савин
9
Наумец
18
Бойко
16
Олейник
8
9
Прядун
4-3-1-2
71
Бойко
4
Кравченко
13
Шаповал
55
Крушинский
44
Чоботенко
31
Шабанов
6
Танковский
59
Козак
95
Мустафаев
99
Ариэлсон
2
Макуана
9
Наумец
17
Норенков
17
Норенков
9
Наумец
9
Прядун
15
Ныч
15
Ныч
9
Прядун
6
Танковский
29
Смоляков
29
Смоляков
6
Танковский
44
Чоботенко
4
Гитченко
4
Гитченко
44
Чоботенко
55
Крушинский
37
37
55
Крушинский
95
Мустафаев
28
Будковский
28
Будковский
95
Мустафаев
Остались в запасе
ЛНЗ
Полесье
72
Kirill Samoilenko
ВР
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
28
Serhii Kopyl
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
95
Петр Стасюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Ковпак
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
28
Serhii Kopyl
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
95
Петр Стасюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Александр Ковпак
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча ЛНЗ - Полесье
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
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