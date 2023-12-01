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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Полесье - Верес
Полесье - Верес: обзор матча 01 декабря 2023
Полесье
01.12.2023, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Верес
68'
Б. Крушинский
90+5'
М. Шестаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Полесье - Верес
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
М. Шестаков
Пас отдал
Ж. Сезар
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Сезар
Желтая карточка
Б. Макуана
90'
+3
Желтая карточка
А. Смоляков
90'
+2
89'
Желтая карточка
А. Близниченко
88'
Замена
М. Марусич
️️️️
В. Кучеров
Замена
V. Ogirya
️️️️
Б. Крушинский
87'
85'
Замена
А. Близниченко
️️️️
Я. Сикейра
Замена
Э. Мустафаев
️️️️
В. Грицук
72'
71'
Замена
М. Шестаков
️️️️
В. Дахновский
ГОЛ! 1:0!
Б. Крушинский
Пас отдал
С. Чоботенко
68'
65'
Желтая карточка
В. Гакман
Желтая карточка
Б. Кушниренко
63'
53'
Желтая карточка
Я. Сикейра
Замена
Б. Макуана
️️️️
Д. Шастал
46'
Желтая карточка
Л. Тэйлор
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
71
Денис Бойко
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
59
Артем Козак
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Верес
5
Евгений Шевченко
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
71
Василь Гакман
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Яго Сикейра
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
44
Evgeny Past
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
99
Ариэлсон
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
15
Роман Ковалюк
ЛВ
77
Станислав Шарай
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
20
Денис Свитюха
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
3-2-2-2
71
Бойко
4
Гитченко
55
Крушинский
77
Кушниренко
29
Смоляков
3
Тэйлор
59
Козак
22
Грицук
28
Будковский
7
Шастал
4-2-1-2-2
6
Сезар
5
Курко
71
Гакман
5
Шевченко
23
Кучеренко
29
Кучеров
8
Сикейра
11
Дахновский
77
Шарай
89
Гайдучик
44
55
Крушинский
37
37
55
Крушинский
22
Грицук
95
Мустафаев
95
Мустафаев
22
Грицук
7
Шастал
2
Макуана
2
Макуана
7
Шастал
8
Сикейра
7
Близниченко
7
Близниченко
8
Сикейра
11
Дахновский
9
Шестаков
9
Шестаков
11
Дахновский
29
Кучеров
14
Марусич
14
Марусич
29
Кучеров
Остались в запасе
Полесье
Верес
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
24
Мозес Джарджу
ЦП
99
Ариэлсон
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
15
Роман Ковалюк
ЛВ
47
Богдан Когут
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
77
Станислав Шарай
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
20
Денис Свитюха
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
24
Мозес Джарджу
ЦП
99
Ариэлсон
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
Остались в запасе
15
Роман Ковалюк
ЛВ
47
Богдан Когут
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
77
Станислав Шарай
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
20
Денис Свитюха
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Юрий Вирт
Статистика матча Полесье - Верес
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Копиевский
(Кропивницкий)
Стадион:
Центральный
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