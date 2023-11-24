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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Полесье
Шахтер - Полесье: обзор матча 24 ноября 2023
Шахтер
24.11.2023, пятница, 20:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Полесье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Полесье
90'
+2
Вторая желтая
В. Танковский
88'
Замена
V. Ogirya
️️️️
Ф. Будковский
82'
Желтая карточка
В. Танковский
80'
Желтая карточка
Ариэлсон
78'
Замена
Ариэлсон
️️️️
В. Грицук
Замена
К. Келси
️️️️
Д. Сикан
72'
64'
Замена
Б. Кушниренко
️️️️
Б. Крушинский
46'
Замена
А. Смоляков
️️️️
В. Шаповал
46'
Замена
Д. Шастал
️️️️
Б. Макуана
Желтая карточка
Г. Судаков
34'
Замена
Г. Гочолеишвили
️️️️
Е. Конопля
11'
10'
Желтая карточка
В. Шаповал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Полесье
71
Денис Бойко
ВР
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
59
Артем Козак
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Шахтер
1
Артур Рудько
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
7
Алексей Кащук
ПВ
19
Кевин Келси
ЦФ
Полесье
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
24
Мозес Джарджу
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
99
Ариэлсон
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
22
Конопля
27
Степаненко
8
Крыськив
11
Невертон
10
Судаков
21
Зубков
14
Сикан
4-4-2
71
Бойко
3
Тэйлор
13
Шаповал
55
Крушинский
44
Чоботенко
22
Грицук
6
Танковский
59
Козак
31
Шабанов
2
Макуана
28
Будковский
22
Конопля
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
22
Конопля
14
Сикан
19
Келси
19
Келси
14
Сикан
13
Шаповал
29
Смоляков
29
Смоляков
13
Шаповал
55
Крушинский
77
Кушниренко
77
Кушниренко
55
Крушинский
28
Будковский
37
37
28
Будковский
2
Макуана
7
Шастал
7
Шастал
2
Макуана
22
Грицук
99
Ариэлсон
99
Ариэлсон
22
Грицук
Остались в запасе
Шахтер
Полесье
1
Артур Рудько
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
7
Алексей Кащук
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
24
Мозес Джарджу
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
7
Алексей Кащук
ПВ
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
24
Мозес Джарджу
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Шахтер - Полесье
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Информация о матче
Главный судья:
Igor Pashal, Ukraine
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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