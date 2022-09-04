Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    D. Krch - статистика

    Имя D. Krch
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Богемианс 1905 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Баник (Острава) 4:1 Богемианс 1905 (Прага)
    05.11.2022 90' -90' Богемианс 1905 (Прага) 3:2 Фастав (Злин)
    30.10.2022 1' -90' Богемианс 1905 (Прага) 1:4 Славия (Прага)
    23.10.2022 80' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 4:3 Богемианс 1905 (Прага)
    15.10.2022 Был в запасе Богемианс 1905 (Прага) 1:1 Сигма (Оломоуц)
    09.10.2022 68' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 2:4 Богемианс 1905 (Прага)
    01.10.2022 82' -90' Богемианс 1905 (Прага) 1:1 Виктория (Пльзень)
    18.09.2022 88' -90' Пардубице (Пардубице) 0:1 Богемианс 1905 (Прага)
    11.09.2022 Был в запасе Богемианс 1905 (Прага) 0:2 Слован (Либерец)
    04.09.2022 77' -90' Зброевка (Брно) 1:2 Богемианс 1905 (Прага)
    30.08.2022 Был в запасе Богемианс 1905 (Прага) 1:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    27.08.2022 70' -90' Спарта (Прага) 1:1 Богемианс 1905 (Прага)
    22.08.2022 Был в запасе Богемианс 1905 (Прага) 1:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    06.08.2022 Был в запасе Богемианс 1905 (Прага) 3:3 Баник (Острава)
    31.07.2022 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:3 Богемианс 1905 (Прага)
    • Читайте нас: 
    11