|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Богемианс 1905
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Баник (Острава)
|4:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|05.11.2022
|90' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|3:2
|Фастав (Злин)
|30.10.2022
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:4
|Славия (Прага)
|23.10.2022
|80' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|4:3
|Богемианс 1905 (Прага)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:1
|Сигма (Оломоуц)
|09.10.2022
|68' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:4
|Богемианс 1905 (Прага)
|01.10.2022
|82' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:1
|Виктория (Пльзень)
|18.09.2022
|88' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|0:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:2
|Слован (Либерец)
|04.09.2022
|77' -90'
|Зброевка (Брно)
|1:2
|Богемианс 1905 (Прага)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|27.08.2022
|70' -90'
|Спарта (Прага)
|1:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|3:3
|Баник (Острава)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:3
|Богемианс 1905 (Прага)