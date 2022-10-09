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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Богемианс 1905
Словацко - Богемианс 1905: обзор матча 09 октября 2022
Словацко
09.10.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 11 тур
2 : 4
Завершен
Богемианс 1905
77'
П. Рейнберк
90+4'
В. Даничек (П)
16'
Р. Квет
45+2'
Э. Прекоп
53'
Р. Квет
80'
Р. Квет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Богемианс 1905
90'
+4
Желтая карточка
D. Kostl
ГОЛ с пенальти! 2:4!
В. Даничек
90'
+4
87'
Замена
V. Novak
️️️️
Р. Квет
80'
ГОЛ! 1:4!
Р. Квет
Пас отдал
М. Беран
Замена
П. Бранднер
️️️️
Д. Хользер
78'
ГОЛ! 1:3!
П. Рейнберк
Пас отдал
М. Хавлик
77'
76'
Замена
М. Беран
️️️️
Я. Коваржик
76'
Замена
D. Bartek
️️️️
В. Дрчал
68'
Замена
D. Krch
️️️️
А. Янош
67'
Замена
L. Muzik
️️️️
Э. Прекоп
Замена
О. Михалик
️️️️
Л. Козак
66'
53'
ГОЛ! 0:3!
Р. Квет
Пас отдал
Э. Прекоп
Замена
Я. Калабишка
️️️️
М. Доски
46'
Замена
М. Петржела
️️️️
П. Шимко
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Э. Прекоп
Пас отдал
Я. Коваржик
Желтая карточка
Л. Козак
39'
33'
Желтая карточка
Э. Прекоп
21'
Желтая карточка
А. Янош
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Квет
Замена
Ф. Нгуйен
️️️️
Ф. Вехета
14'
Красная карточка
И. Борек
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
31
Иржи Борек
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЛЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
29
L. Hulka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
91
Ян Калабишка
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
11
Милан Петржела
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
7
Михал Беран
АП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
3-2-2-2
31
Борек
6
Хофманн
4
Шимко
95
Хользер
3
Кадлец
14
Доски
28
Даничек
20
Хавлик
18
Козак
27
Вехета
4-4-2
1
4
16
39
Крапка
29
16
Квет
8
Янош
19
Коваржик
16
11
Прекоп
17
Дрчал
27
Вехета
1
Нгуйен
1
Нгуйен
27
Вехета
14
Доски
91
Калабишка
91
Калабишка
14
Доски
4
Шимко
11
Петржела
11
Петржела
4
Шимко
95
Хользер
11
Бранднер
11
Бранднер
95
Хользер
18
Козак
17
Михалик
17
Михалик
18
Козак
8
Янош
0
0
8
Янош
17
Дрчал
0
0
17
Дрчал
19
Коваржик
7
Беран
7
Беран
19
Коваржик
16
Квет
11
11
16
Квет
11
Прекоп
9
9
11
Прекоп
Остались в запасе
Словацко
Богемианс 1905
27
Михал Томич
ПЗ
99
Власий Синявский
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
27
Михал Томич
ПЗ
99
Власий Синявский
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Остались в запасе
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Словацко - Богемианс 1905
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
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Словацко
Богемианс 1905
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2022.10.28 15:49
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2022.10.27 22:52
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