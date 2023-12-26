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Винченцо Миллико
Статистика
Винченцо Миллико - статистика
Завершил карьеру
12 августа 2000 (26), Турин
#7 | Нападающий
173 см | 68 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Асколи
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 19 тур
Асколи
0 : 0
26.12.2023
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Пиза
1 : 0
23.12.2023
Асколи
89' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Асколи
1 : 0
16.12.2023
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Асколи
1 : 2
09.12.2023
Специя
84' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Венеция
3 : 0
02.12.2023
Асколи
82' - 90'
90'
Италия. Серия В, 14 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.11.2023
Асколи
73' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Асколи
0 : 1
11.11.2023
Комо
82' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Бари
1 : 0
04.11.2023
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 3
28.10.2023
Парма
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Лекко
0 : 2
21.10.2023
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Брешиа
1 : 1
30.09.2023
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
2 : 0
26.09.2023
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Кремонезе
2 : 2
23.09.2023
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Асколи
0 : 1
16.09.2023
Палермо
90' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Зюйдтироль
3 : 1
02.09.2023
Асколи
66' - 90'
67'
Италия. Серия В, 3 тур
Асколи
3 : 0
29.08.2023
Феральписало
72' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Модена
1 : 0
26.08.2023
Асколи
1' - 61'
Италия. Серия В, 1 тур
Козенца
3 : 0
19.08.2023
Асколи
1' - 62'
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