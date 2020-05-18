Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Mike Hauptmeijer - статистика

Завершил карьеру
#40 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зволле
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Зволле
2 : 0
18.05.2025
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Виллем II
1 : 2
14.05.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 1
11.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
1 : 3
04.05.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд
4 : 0
25.04.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Зволле
1 : 1
13.04.2025
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Алмере Сити
2 : 2
05.04.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Зволле
2 : 0
29.03.2025
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Спарта
1 : 1
15.03.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Зволле
0 : 1
09.03.2025
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Хераклес
4 : 2
02.03.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Зволле
1 : 1
16.02.2025
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
09.02.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Зволле
3 : 3
01.02.2025
Утрехт
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фортуна
1 : 4
26.01.2025
Зволле
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Зволле
3 : 1
18.01.2025
ПСВ
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Зволле
0 : 1
11.01.2025
НЕК
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
20.12.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Зволле
0 : 1
13.12.2024
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гронинген
0 : 0
08.12.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
1 : 0
30.11.2024
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
2 : 0
24.11.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Зволле
3 : 1
09.11.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
03.11.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
6 : 0
26.10.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
1 : 2
20.10.2024
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Херенвен
1 : 1
06.10.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Зволле
1 : 0
29.09.2024
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Зволле
1 : 2
20.09.2024
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Твенте
1 : 1
14.09.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Зволле
3 : 0
01.09.2024
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
1 : 0
24.08.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Зволле
1 : 5
18.08.2024
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Утрехт
1 : 0
11.08.2024
Зволле
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
2
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
5
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоТяжелобольной Алдонин выступил с обращением
Вчера, 22:33
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+