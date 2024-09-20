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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - АЗ Алкмаар
Зволле - АЗ Алкмаар: обзор матча 20 сентября 2024
Зволле
20.09.2024, пятница, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
1 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
66'
Д. Венте
6'
И. Садик
50'
И. Садик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
Ю. Намли
90'
+3
85'
Замена
З. Бурместер
️️️️
Р. ван Боммел
85'
Замена
М. Лахдо
️️️️
И. Садик
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Ф. Крастев
85'
77'
Желтая карточка
М. Мердинк
Замена
K. de Rooij
️️️️
Д. Мбайо
77'
76'
Замена
К. Белич
️️️️
П. Коопмейнерс
76'
Замена
М. Мердинк
️️️️
Т. Пэррот
ГОЛ! 1:2!
Д. Венте
Пас отдал
Ю. Намли
66'
Замена
Ю. Намли
️️️️
Д. ван ден Берг
57'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
D. van der Haar
57'
53'
Желтая карточка
С. Мейнанс
50'
ГОЛ! 0:2!
И. Садик
Желтая карточка
Д. ван ден Берг
49'
40'
Желтая карточка
Д. Меллер Вольфе
35'
Желтая карточка
С. Майкума
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Садик
Пас отдал
Р. ван Боммел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
10
Филип Крастев
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
34
Дави ван ден Берг
(К)
ЦП
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
8
Йорди Класи
(К)
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
11
Ибрахим Садик
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
7
Юнес Намли
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
22
Kaj de Rooij
ЦФ
АЗ Алкмаар
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
17
Кристиян Белич
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
21
Dave Kwakman
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
3-2-3-1-1
1
3
Гарсия МакНалти
33
34
Эль-Аззузи
28
Гравес
2
Флоранус
10
Крастев
35
Монтейру
34
ван ден Берг
11
Мбайо
9
Венте
4-1-2-2-1
1
Овусу-Одуро
2
Майкума
5
Пенетра
3
Гос
3
Вольфе
6
Коопмейнерс
21
Мейнанс
8
Класи
11
Садик
7
ван Боммел
19
Пэррот
33
5
Лутонда
5
Лутонда
33
34
ван ден Берг
7
Намли
7
Намли
34
ван ден Берг
10
Крастев
29
Бейтинк
29
Бейтинк
10
Крастев
11
Мбайо
22
22
11
Мбайо
6
Коопмейнерс
17
Белич
17
Белич
6
Коопмейнерс
7
ван Боммел
10
Бурместер
10
Бурместер
7
ван Боммел
11
Садик
15
Лахдо
15
Лахдо
11
Садик
19
Пэррот
9
Мердинк
9
Мердинк
19
Пэррот
Остались в запасе
Зволле
АЗ Алкмаар
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Teun Gijselhart
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
21
Dave Kwakman
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Teun Gijselhart
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
21
Dave Kwakman
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Зволле - АЗ Алкмаар
2
4
Всего ударов по воротам
16
18
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
9
Нарушения
14
14
Офсайды
0
1
Количество передач
478
456
Сейвы
4
2
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
8
7
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.67
1.26
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Ingmar Oostrom, Netherlands
Стадион:
Mac3Park Stadion, Zwolle
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