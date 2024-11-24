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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Зволле
Аякс - Зволле: обзор матча 24 ноября 2024
Аякс
24.11.2024, воскресенье, 18:45
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
2 : 0
Завершен
Зволле
27'
Б. Бробби
63'
Й. Шутало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Зволле
Желтая карточка
О. Вейндал
90'
+1
87'
Замена
О. Аэртссен
️️️️
С. Гравес
Замена
А. Гаеи
️️️️
Д. Ренш
80'
Замена
О. Вейндал
️️️️
Й. Хато
80'
77'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Д. Венте
77'
Замена
О. Веланас
️️️️
Х. Монтейру
70'
Замена
Ф. Крастев
️️️️
Ю. Намли
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Б. Бробби
66'
65'
Желтая карточка
Д. Мбайо
ГОЛ! 2:0!
Й. Шутало
Пас отдал
Д. Хендерсон
63'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Траоре
56'
Замена
К. Фитц-Джим
️️️️
С. Бергейс
56'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
45'
Желтая карточка
Й. Хато
43'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бробби
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
34
Ник Фихтингер
ЦП
7
Юнес Намли
(К)
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
5
Precious Ugwu
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
22
Kaj de Rooij
ЦФ
4-3-2-1
22
Пасвер
15
Бас
21
Хато
6
Шутало
2
Ренш
24
Тэйлор
14
Хендерсон
23
Бергейс
18
Классен
11
Траоре
9
Бробби
3-2-3-1-1
1
3
Гарсия МакНалти
33
34
Эль-Аззузи
2
Флоранус
28
Гравес
34
Фихтингер
7
Намли
35
Монтейру
11
Мбайо
9
Венте
21
Хато
5
Вейндал
5
Вейндал
21
Хато
2
Ренш
3
Гаеи
3
Гаеи
2
Ренш
23
Бергейс
28
Фитц-Джим
28
Фитц-Джим
23
Бергейс
9
Бробби
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Бробби
11
Траоре
29
Акпом
29
Акпом
11
Траоре
28
Гравес
3
Аэртссен
3
Аэртссен
28
Гравес
7
Намли
10
Крастев
10
Крастев
7
Намли
35
Монтейру
18
Веланас
18
Веланас
35
Монтейру
9
Венте
29
Бейтинк
29
Бейтинк
9
Венте
Остались в запасе
Аякс
Зволле
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
5
Precious Ugwu
ЦЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
22
Kaj de Rooij
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
5
Precious Ugwu
ЦЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
22
Kaj de Rooij
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Джонни Янсен
Статистика матча Аякс - Зволле
3
1
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
15
12
Офсайды
2
3
Количество передач
643
478
Сейвы
6
0
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1
1.14
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
0 : 0
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Alex Bos, Netherlands
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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