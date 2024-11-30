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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Спарта
Зволле - Спарта: обзор матча 30 ноября 2024
Зволле
30.11.2024, суббота, 23:00
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
1 : 0
Завершен
Спарта
57'
Х. Монтейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - Спарта
Замена
О. Аэртссен
️️️️
Х. Монтейру
90'
82'
Замена
Ч. Брим
️️️️
M. Nassoh
Замена
K. de Rooij
️️️️
Д. Мбайо
80'
Замена
О. Веланас
️️️️
Ю. Намли
79'
75'
Замена
М.
️️️️
Ю. Бас
75'
Замена
Д. ван дер Куст
️️️️
П. ван Анхолт
Желтая карточка
Д. Мбайо
74'
74'
Желтая карточка
П. ван Анхолт
66'
Замена
С. Мито
️️️️
А. Верскуерен
66'
Замена
Р. Мейсен
️️️️
T. Quintero
ГОЛ! 1:0!
Х. Монтейру
Пас отдал
Д. Мбайо
57'
Желтая карточка
Х. Монтейру
32'
Желтая карточка
Ш. Флоранус
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
34
Ник Фихтингер
ЦП
7
Юнес Намли
(К)
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Спарта
1
Ник Олий
(К)
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
3
Marvin Young
ЦЗ
6
Teo Quintero
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
16
Джошуа Китолано
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
10
Mohamed Nassoh
ЦФ
10
Камиль Негли
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
37
Брейдон Ману
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
22
Kaj de Rooij
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Dylan Tevreden
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
2
Boyd Reith
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
5
Метинью
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
10
Сунсуке Мито
ПВ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
24
A. Oufkir
ЦФ
3-2-3-1-1
1
33
3
Гарсия МакНалти
28
Гравес
34
Эль-Аззузи
2
Флоранус
34
Фихтингер
7
Намли
35
Монтейру
11
Мбайо
9
Венте
4-2-1-3
1
Олий
44
Эрдхуйзен
3
6
15
ван Анхолт
16
Китолано
24
Верскуерен
6
Бас
9
Лауритсен
10
Негли
10
35
Монтейру
3
Аэртссен
3
Аэртссен
35
Монтейру
7
Намли
18
Веланас
18
Веланас
7
Намли
11
Мбайо
22
22
11
Мбайо
15
ван Анхолт
5
ван дер Куст
5
ван дер Куст
15
ван Анхолт
6
3
Мейсен
3
Мейсен
6
6
Бас
5
5
6
Бас
24
Верскуерен
10
Мито
10
Мито
24
Верскуерен
10
7
Брим
7
Брим
10
Остались в запасе
Зволле
Спарта
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
10
Филип Крастев
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
37
Брейдон Ману
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Dylan Tevreden
ВР
2
Boyd Reith
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
21
Hamza el Dahri
ЦП
24
A. Oufkir
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
10
Филип Крастев
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
37
Брейдон Ману
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Dylan Tevreden
ВР
2
Boyd Reith
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
21
Hamza el Dahri
ЦП
24
A. Oufkir
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Статистика матча Зволле - Спарта
3
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
8
16
Количество передач
470
467
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.21
0.52
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
0 : 0
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
2 : 2
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Ingmar Oostrom, Netherlands
Стадион:
Mac3Park Stadion, Zwolle
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