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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Зволле
НЕК - Зволле: обзор матча 24 августа 2024
НЕК
24.08.2024, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
1 : 0
Завершен
Зволле
87'
Р. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Зволле
90'
+1
Замена
Д. Мбайо
️️️️
О. Веланас
90'
+1
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Н. Фихтингер
ГОЛ! 1:0!
Р. Гонсалес
87'
81'
Замена
D. van der Haar
️️️️
Д. Венте
Замена
A. Darelas
️️️️
B. Önal
81'
74'
Замена
K. de Rooij
️️️️
Ф. Крастев
Замена
Т. Оувеян
️️️️
Б. Перейра
66'
64'
Вторая желтая
Т. Лутонда
Замена
С. Хансен
️️️️
М. Худемакерс
59'
Желтая карточка
Б. Перейра
55'
46'
Желтая карточка
Т. Лутонда
45'
+1
Желтая карточка
А. Эль-Аззузи
36'
Желтая карточка
Н. Фихтингер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
(К)
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
6
Дирк Пропер
ЦП
24
Кодаи Сано
ЦП
10
Робер Гонсалес
ЦФ
19
Başar Önal
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
34
Ник Фихтингер
ЦП
34
Дави ван ден Берг
(К)
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
23
Eliano Reijnders
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
НЕК
1
Стейн ван Гассел
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
29
Kas De Wit
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
22
Сонтье Хансен
ЦФ
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
5
Teun Gijselhart
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Kaj de Rooij
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
4-1-2-3
22
Руфс
4
Маркес
17
Нуйтинк
24
Вердонк
18
Перейра
4
Худемакерс
6
Пропер
24
Сано
9
Огава
19
10
Гонсалес
4-3-1-2
1
28
Гравес
3
Гарсия МакНалти
34
Эль-Аззузи
5
Лутонда
34
Фихтингер
34
ван ден Берг
10
Крастев
18
Веланас
9
Венте
23
18
Перейра
2
Оувеян
2
Оувеян
18
Перейра
19
8
8
19
4
Худемакерс
22
Хансен
22
Хансен
4
Худемакерс
9
Венте
33
33
9
Венте
18
Веланас
11
Мбайо
11
Мбайо
18
Веланас
10
Крастев
22
22
10
Крастев
34
Фихтингер
29
Бейтинк
29
Бейтинк
34
Фихтингер
Остались в запасе
НЕК
Зволле
1
Стейн ван Гассел
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
29
Kas De Wit
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Teun Gijselhart
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Остались в запасе
1
Стейн ван Гассел
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
29
Kas De Wit
ЦП
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Teun Gijselhart
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Джонни Янсен
Статистика матча НЕК - Зволле
1
1
3
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
8
13
Офсайды
1
0
Количество передач
464
416
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.54
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
Stadion de Goffert, Nijmegen
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