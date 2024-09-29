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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Алмере Сити
Зволле - Алмере Сити: обзор матча 29 сентября 2024
Зволле
29.09.2024, воскресенье, 13:15
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
1 : 0
Завершен
Алмере Сити
78'
Д. Лоуренс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - Алмере Сити
90'
+4
Замена
Д. Якобс
️️️️
Р. Висус
Желтая карточка
Д. Венте
90'
Замена
Н. Фихтингер
️️️️
С. Гравес
87'
Желтая карточка
А. Эль-Аззузи
85'
84'
Желтая карточка
Р. Висус
82'
Желтая карточка
Р. Провиденсе
82'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
А. Тахири
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Лоуренс
78'
73'
Желтая карточка
H. Akujobi
71'
Желтая карточка
Т. Робине
Замена
K. de Rooij
️️️️
Ю. Намли
69'
Замена
О. Веланас
️️️️
Д. ван ден Берг
69'
65'
Замена
А. Карбонель
️️️️
Т. Хайе
Замена
Д. Мбайо
️️️️
Ф. Крастев
58'
46'
Замена
Й. Ритместер ван де Камп
️️️️
Б. Гийом
46'
Замена
L. Delaurier-Chaubet
️️️️
K. Hansen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
7
Юнес Намли
(К)
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
27
Тома Робине
(К)
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
30
Райан Томас
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
22
Kaj de Rooij
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Алмере Сити
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
22
Theo Barbet
ЦЗ
3
Джои Якобс
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
24
Файз Маттоир
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
3-2-4-1
1
3
Гарсия МакНалти
33
34
Эль-Аззузи
28
Гравес
2
Флоранус
7
Намли
10
Крастев
34
ван ден Берг
35
Монтейру
9
Венте
3-3-1-3
25
Баккер
14
Висус
4
Лоуренс
19
Загаритис
19
Хайе
8
Тахири
20
28
Кадиль
9
Гийом
27
Робине
17
28
Гравес
34
Фихтингер
34
Фихтингер
28
Гравес
34
ван ден Берг
18
Веланас
18
Веланас
34
ван ден Берг
10
Крастев
11
Мбайо
11
Мбайо
10
Крастев
7
Намли
22
22
7
Намли
14
Висус
3
Якобс
3
Якобс
14
Висус
9
Гийом
39
Ритместер ван де Камп
39
Ритместер ван де Камп
9
Гийом
19
Хайе
6
Карбонель
6
Карбонель
19
Хайе
17
35
35
17
8
Тахири
15
Провиденсе
15
Провиденсе
8
Тахири
Остались в запасе
Зволле
Алмере Сити
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
30
Райан Томас
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
23
Eliano Reijnders
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
22
Theo Barbet
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
24
Файз Маттоир
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
30
Райан Томас
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
23
Eliano Reijnders
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Остались в запасе
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
22
Theo Barbet
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
24
Файз Маттоир
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Главный тренер
Алекс Пастоор
Статистика матча Зволле - Алмере Сити
2
4
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
8
Нарушения
10
13
Офсайды
1
0
Количество передач
543
352
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.04
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
Mac3Park Stadion, Zwolle
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