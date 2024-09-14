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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Зволле
Твенте - Зволле: обзор матча 14 сентября 2024
Твенте
14.09.2024, суббота, 17:30
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
1 : 1
Завершен
Зволле
63'
С. Стейн
8'
Д. Венте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Зволле
87'
Замена
E. Reijnders
️️️️
Ф. Крастев
Замена
Y. Taha
️️️️
М. ван Берген
79'
75'
Замена
Ю. Намли
️️️️
Д. Венте
75'
Замена
Д. Мбайо
️️️️
О. Веланас
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Д. Ротс
70'
67'
Замена
Н. Фихтингер
️️️️
Х. Монтейру
67'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
D. van der Haar
ГОЛ! 1:1!
С. Стейн
63'
Замена
М. Влап
️️️️
М. Брюнс
61'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
С. Ламмерс
61'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Венте
Пас отдал
Ш. Флоранус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
(К)
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
44
Юри Регер
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
34
Дави ван ден Берг
(К)
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Твенте
21
Sam Karssies
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
14
Мичел Влап
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
7
Юнес Намли
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
23
Eliano Reijnders
ЦФ
22
Kaj de Rooij
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Уннершталь
5
Салах-Эддин
2
Хилгерс
38
Брюнс
28
ван Рой
6
Эйтинг
44
Регер
14
Стейн
11
Ротс
29
Ламмерс
7
ван Берген
3-2-3-1-1
1
3
Гарсия МакНалти
33
34
Эль-Аззузи
2
Флоранус
28
Гравес
34
ван ден Берг
35
Монтейру
10
Крастев
18
Веланас
9
Венте
7
ван Берген
10
10
7
ван Берген
38
Брюнс
14
Влап
14
Влап
38
Брюнс
11
Ротс
47
Лтайеф
47
Лтайеф
11
Ротс
29
Ламмерс
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
29
Ламмерс
33
5
Лутонда
5
Лутонда
33
9
Венте
7
Намли
7
Намли
9
Венте
35
Монтейру
34
Фихтингер
34
Фихтингер
35
Монтейру
18
Веланас
11
Мбайо
11
Мбайо
18
Веланас
10
Крастев
23
23
10
Крастев
Остались в запасе
Твенте
Зволле
21
Sam Karssies
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
25
Kenneth Vermeer
ВР
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
22
Kaj de Rooij
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Остались в запасе
21
Sam Karssies
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
22
Kaj de Rooij
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Джонни Янсен
Статистика матча Твенте - Зволле
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
12
12
Офсайды
3
1
Количество передач
575
369
Сейвы
1
11
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.46
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Jochem Kamphuis, Netherlands
Стадион:
Де Гролш Весте
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