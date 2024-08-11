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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Зволле
Утрехт - Зволле: обзор матча 11 августа 2024
Утрехт
11.08.2024, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
1 : 0
Завершен
Зволле
16'
О. Ромени
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Зволле
89'
Желтая карточка
Ф. Крастев
82'
Замена
K. de Rooij
️️️️
Д. ван ден Берг
82'
Замена
А. Веллиос
️️️️
Т. Бейтинк
Замена
Д. Боздоган
️️️️
З. Икбал
79'
Замена
Т. Бут
️️️️
О. Ромени
67'
Замена
В. Йенсен
️️️️
Й. Торнстра
59'
Замена
Н. Огайо
️️️️
Д. Мин
59'
55'
Замена
Д. Мбайо
️️️️
Б. Ману
43'
Желтая карточка
E. Reijnders
ГОЛ! 1:0!
О. Ромени
Пас отдал
Й. Торнстра
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
18
Йенс Торнстра
ОП
27
Алонзо Энгванда
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
10
Оле Ромени
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
34
Дави ван ден Берг
(К)
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Утрехт
16
Tom de Graaff
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
42
Rickson van Hees
ЦЗ
44
Joshua Mukeh
ЦЗ
15
Адриан Блэйк
ЛВ
18
Тэйлор Бут
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
4
Сайлас Андерсен
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
17
A. Fontana
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Kaj de Rooij
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Баркас
34
Эль-Каруани
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
2
Хореманс
18
Торнстра
27
Энгванда
14
Икбал
10
Ааронсон
9
Мин
10
Ромени
4-2-1-3
1
47
Гуджер
3
Гарсия МакНалти
34
Эль-Аззузи
5
Лутонда
34
ван ден Берг
10
Крастев
18
Веланас
23
37
Ману
29
Бейтинк
10
Ромени
18
Бут
18
Бут
10
Ромени
18
Торнстра
55
Йенсен
55
Йенсен
18
Торнстра
14
Икбал
70
Боздоган
70
Боздоган
14
Икбал
9
Мин
39
Огайо
39
Огайо
9
Мин
37
Ману
11
Мбайо
11
Мбайо
37
Ману
34
ван ден Берг
22
22
34
ван ден Берг
29
Бейтинк
27
Веллиос
27
Веллиос
29
Бейтинк
Остались в запасе
Утрехт
Зволле
16
Tom de Graaff
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
42
Rickson van Hees
ЦЗ
44
Joshua Mukeh
ЦЗ
4
Сайлас Андерсен
ЦП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
3
Матисс Дидден
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Остались в запасе
16
Tom de Graaff
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
42
Rickson van Hees
ЦЗ
44
Joshua Mukeh
ЦЗ
4
Сайлас Андерсен
ЦП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
3
Матисс Дидден
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Джонни Янсен
Статистика матча Утрехт - Зволле
2
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
10
18
Офсайды
3
3
Количество передач
452
457
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.04
0.46
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Jannick van der Laan, Netherlands
Стадион:
Stadion Galgenwaard, Utrecht
Новости команд
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